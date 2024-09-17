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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: Filistin'in sunduğu karar tasarısı tarihi öneme sahip

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Filistin'in İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırması talep edilen karar tasarısının tarihi öneme sahip olduğunu belirterek, üye ülkelerin bunu desteklemesi talebinde bulundu.

AA17 Eylül 2024 Salı 21:22 - Güncelleme:
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: Filistin'in sunduğu karar tasarısı tarihi öneme sahip
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Yıldız, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin düzenlenen acil oturumda konuştu.

Türkiye'nin Filistin'in BM Genel Kurulu'na bugün sunduğu tasarının eş sunucusu olduğunu bildiren Yıldız, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının güçlü destekçisi olduğunu dile getirdi.

'ADALETSİZLİĞİ TELAFİ ETME İMKANI'

Büyükelçi Yıldız, "Filistin'in sunduğu karar tasarısı tarihi öneme sahip." dedi.

Söz konusu tasarının Filistin'in BM Genel Kurulu'na sunduğu ilk tasarı olduğunu anımsatan Yıldız, tasarının uluslararası topluma uzun zamandır süregelen adaletsizliği telafi etme imkanı sunduğunu ifade etti.

Yıldız, üye ülkelerin UAD kararları ve BM Şartı kurallarına uymasının kilit öneme sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, tüm üye ülkelere uluslararası hukuk ve UAD'nin oluşturduğu yasal çerçeveyle uyumlu olan bu karar tasarısını destekleme çağrısında bulunuyor." dedi.

Karar tasarısının öncelikli olarak BM Şartı'nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin uygulanmasını sağlayacağını belirten Yıldız, aynı zamanda uluslararası toplumun ihlalleri kabul etmeyeceğini göstereceğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN UAD SÜRECİNE KATILIMI

Yıldız, Türkiye'nin UAD sürecine aktif katılım sağladığına dikkati çekerek, "Acil ve kalıcı ateşkes, Gazze'ye engelsiz insani yardım, Filistin Devleti'nin tanınması ve iki devletli çözüm için çaba sarf etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

BM Genel Kurulu'nda alınacak kararların sadece Filistin için değil, aynı zamanda uluslararası hukuk ve BM'nin "itibarı" açısından da uzun vadeli etkileri olacağına işaret eden Yıldız, uluslararası toplumun ortaya koyduğu standartları uygulayacağını ve adaletin geç de olsa tecelli edeceğini göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

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