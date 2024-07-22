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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız'dan PKK/YPG vurgusu: Terör örgütlerine meşru aktör muamelesi yapılmamalı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de ayrılıkçı gündemini ilerletmeye çalıştığına dikkati çekerek, 'Terör örgütlerine meşru aktör muamelesi yapılmamalı' dedi.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 19:51 - Güncelleme:
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız'dan PKK/YPG vurgusu: Terör örgütlerine meşru aktör muamelesi yapılmamalı
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Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki siyasi ve insani durumun ele alındığı oturumda konuştu. Suriye'deki insani durumun korkunç olduğunu ve giderek kötüleştiğini ifade eden Yıldız, ülkede 16,7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç hale geldiğini dile getirdi.

Yıldız, insani yardıma muhtaç olanların dörtte birinin Suriye'nin kuzeybatısında yaşadığını kaydetti.

SURİYE'DEKİ İNSANİ KRİZ

Suriye'deki insani durumun etkilerinin sadece ülkeyi değil bölgeyi ve ötesini etkilediğini vurgulayan Yıldız, yeni mülteci hareketliliğini göz önünde bulundurarak sürdürülebilir fonlamanın sağlanması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin sınır ötesi insani yardım konusunda BM ile işbirliğini sürdüreceğini belirtti.

YPG/PKK VURGUSU

Suriye'de kötüleşen durumun bilincinde olarak uluslararası toplumun acilen ihtilafa kalıcı çözüm için harekete geçmesi gerektiğini kaydeden Yıldız, ihtilafın tüm siyasi, güvenlik ve insani boyutlarıyla bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının önemine işaret etti.

Yıldız, terör örgütü PKK/YPG ve Suriye uzantısı SDG'nin Suriye'de ayrılıkçı gündemini ilerletmeye çalıştığına ve insan hakları ihlallerine dikkati çeken Yıldız, "Terör örgütlerine meşru aktör muamelesi yapılmamalı." dedi.

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