Türkiye'den tepki: Kabul edilmesi mümkün değildir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı:'Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak bölge içi ve dışı aktörlerce yapılan açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı:"Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak bölge içi ve dışı aktörlerce yapılan açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir"
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