Türkiye'den tepki: Kabul edilmesi mümkün değildir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı:'Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak bölge içi ve dışı aktörlerce yapılan açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir'