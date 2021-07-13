Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Ulusoy: FETÖ'yü yılmadan her yerde anlatacağız

AA 13 Temmuz 2021 Salı 18:13 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 18:14

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde basınla sohbet toplantısı düzenleyen Ulusoy, FETÖ'nün darbe teşebbüsünün üzerinden geçen 5 yılda terör örgütünün gerçek yüzünü yurt dışında anlatmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Geçen süre zarfında darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün bulunduğunu ve bu örgütün ne olduğunun mahkeme kayıtlarıyla da ortaya çıktığını vurgulayan Ulusoy, örgütün salgın hastalık gibi dünyanın her yerine yayıldığını belirtti.

Ulusoy, FETÖ'nün sözde sivil toplum kuruluşları ve eğitim kuruluşlarıyla yurt dışında algı yarattığını ifade ederek, "Bunu aşmanın yolu örgütü herkese anlatmak." dedi.

Gerçekleri somut ve yalın şekilde herkese anlatmak için çalıştıklarını kaydeden Ulusoy, zaman içinde FETÖ'nün okullarının azaldığını, 50'ye yakın ülkede okulların FETÖ'nün elinden alındığını söyledi.

Ulusoy, "Bu çok uzun soluklu bir süreç ama (FETÖ'yü) yılmadan her yerde anlatacağız. Buna Belçika da dahil. Belçika ile de iyi bir iş birliğimiz var." diye konuştu.

Türkiye-Belçika ilişkilerine de değinen Büyükelçi Ulusoy, 7 yıl aradan sonra ocak ayında iki ülke dışişleri bakanlarının ilk kez baş başa ve heyetler arası kapsamlı görüşmeler yaptığını, 8 yıl aradan sonra da Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi toplantısının düzenlendiğini söyledi.

Ulusoy, 2023 yılının da Türkiye ile Belçika arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 185. yılı olduğunu, bu nedenle bazı etkinliklerin planlandığını aktardı.

Ayrıca 2024'ün de Türk işçilerin Belçika'ya gelmesine vesile olan işgücü anlaşmasının 60. yıl dönümü olduğunu kaydeden Ulusoy, yıl dönümünün ikili ilişkilerin gelişmesine vesile olacağını bildirdi. Ulusoy, 60. yıl için düzenlenecek etkinliklerle ilgili Belçika'da yaşayan Türk toplumunun önerilerine açık olduklarını dile getirdi.