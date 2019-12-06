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'Türkiye'nin bugüne kadar atmış olduğu en stratejik adım, en büyük hamle'

TBMM Başkanı Şentop, '(Libya ile imzalanan mutabakat) Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile ilgili bugüne kadar atmış olduğu en stratejik adım, en büyük hamle' dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Libya ile imzalanan mutabakat) Türkiye'nin atmış olduğu bu adım, Doğu Akdeniz'de kendi arzularına göre cirit atmaya çalışan bazı ülkelerin, Doğu Akdeniz'in etrafındaki ülkelerin uluslararası hukuka göre sahip olduğu birçok hakkı, yetkiyi ihlal ederek, oldu bittilerle adım atmaya çalışanların da akıllarını başlarına almasını sağlayacak önemli bir hamledir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile ilgili bugüne kadar atmış olduğu en stratejik adım, en büyük hamle. Bilhassa Yunanistan'ın adalar üzerinden planladığı, esasen uluslararası hukuka aykırı birçok hesabı da bozmuş oldu." dedi.
 
Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili de konuşan Şentop, "Cinayeti işleyen şahıs bağlamında söylüyorum, bu şekilde bazı mahkumların izinli olarak dışarıya çıkmamaları gibi hususlar da dahil olmak üzere, bizim infaz sistemimizi ciddi bir şekilde değerlendirmemiz, sadece işlenen suç bakımından değil zihin sağlığı, psikolojik durumu bakımından da mahkumların değerlendirilmesini gerektiren bazı tedbirleri almamız lazım." dedi.
 

Ceren´in son anları kamerada

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