Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların ortak problemi sokak köpekleri hakkında hazırlanan yasa teklifinin meclise sunulması bekleniyor. Başıboş sokak köpekleri sorunu her geçen gün büyüyor. Yaşlılar yolda yürümekten, aileler çocuklarını sokağa çıkarmaktan korkuyor.

Prof. Dr. Ahmet Akın, Mustafa Daştan moderatörlüğünde yayınlanan "Doğrusu ne?" programında Türkiye'nin ortak sorunu sokak köpekleri hakkında yürütülen algı operasyonlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BUNLAR HAYVANSEVER DEĞİL, KÖPEKTAPAR"

Prof. Dr. Ahmet Akın, "Birisi, saldırgan cinsi köpeklerden birisiyle kediyi parçalattırıyor. Kedi can çekişirken o da izliyor, kimseyi dokundurtmuyor. Bunlar artık hayvansever değil, köpektapar olmuş" dedi.

"HAYVANLARDAN DAHA TEHLİKELİLER"

Bu insanlar köpeklerden daha tehlikeli. Hayvansever derneklerinin iyi olanlarını tenzir ederek sözde olanları sokak köpeklerinden daha büyük vaka haline gelmiş vaziyetteler. Hiçbir zaman hayatını kaybeden insanlardan söz etmeyerek sadece köpek hakkı diyorlar.