ELAZIĞ

Elazığ'da da ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik terör saldırılarına tepki göstererek PKK'yı lanetledi.

Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İzzetpaşa Camisi önünde toplanan çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayrakları ile tekbir getirerek "Her şey vatan için", "Kahrolsun PKK", "Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde Aymet Aytar Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada konuşan Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, eli kanlı terör örgütünün asker, polis, öğretmen, çocuk, genç, yaşlı ve kadın demeden kan akıtmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkede yaşanan terör saldırılarının Irak, Suriye, Filistin, Afganistan ya da Yemen'de yaşanan terör olaylardan bağımsız olmadığını, hedefin tüm İslam coğrafyası olduğunu vurgulayan Bahşi, varlıklarını ve çıkarlarını İslam coğrafyasının parçalanmışlığında gören dış güçlerin bu terör yapılanmalarını finanse ettiğini dile getirdi. Bahşi, şöyle konuştu:

"Terör kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Bu suçu ancak aklı, ruhu ve vicdanı iflas etmiş kişi ve gruplar işleyebilir. Terörizmin ve teröristlerin hedefi insanlık, kardeşlik, millet, ortak gelecek ve birlikte yaşama iradesidir. Ülkemize, milletimize ve geleceğimize yönelen bu canice saldırılar kimden gelirse gelsin, terörü, teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. Bu alçak terör örgütlerine karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte mücadele vermeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz." -

AĞRI

Ağrı'daki Merkez Cami'de şehitler için verilen mevlit sonrası cami önünde, kentteki sivil toplum örgütleri (STK) öncülüğünde toplanan bir grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Abide Meydanı'na hareket etti.