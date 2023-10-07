Türkiye'nin çeşitli kentlerinde Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi düzenlendi

Fatih Camisi'nin avlusunda, İHH İnsani Yardım Vakfı, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen gösteriye kalabalık bir grup katıldı.

Türkiye ve Filistin bayrakları açan gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar atarak, pankartlar taşıdı.

Gösteride açıklama yapan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, Gazze'nin İsrail tarafından açık hava hapishanesine dönüştürüldüğünü söyledi.

İsrail'in dünyaya çok güçlü olduğu imajını verdiğini belirten Songür, şunları kaydetti:

"Son teknoloji askeri unsurlarıyla 'yenilmez' imajı verdi. Fakat bu sabah İsrail'in son dönemlerde yürüttüğü bu algı aslında tamamen değişti. Bir avuç Müslüman, tüm olumsuzluklara rağmen yıllardan beri ambargonun ve ablukanın etkisiyle sıkıştırılmış Müslümanlar, ilk defa Gazze'nin sınırlarının dışına çıktı."

Göstericiler, Filistin direnişine destek mesajlarının verildiği diğer konuşmaların ardından dağıldı.

KONYA VE AFYONKARAHİSAR'DA FİLİSTİNLİLERE DESTEK GÖSTERİSİ YAPILDI

Konya ve Afyonkarahisar'da Anadolu Gençlik Derneğince Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi öncülüğünde, Şerafettin Camii önünde, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla toplanan vatandaşlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı.

Gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

AGD yöneticisi Ceylani Kılıç, yaptığı açıklamada, bugüne kadar İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını meydanlarda telin ettiklerini belirterek, "İslam topraklarını işgal ederek kadın, yaşlı, çocuk demeden katleden, habis bir kanser gibi büyüyen İsrail bu sabah pervasız eylemlerinin karşılığını mutlak başarıya ulaşan Aksa Tufanı operasyonu ile acı acı tecrübe etmiş oldu. Bu güzel sabahı bizlere bahşeden Allah'a hamdediyoruz." diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR



AGD Afyonkarahisar Şubesi öncülüğünde Anıtpark'ta toplanan kalabalık da Filistin'e destek çağrısı yaptı.

AGD Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, burada yaptığı konuşmada, bugün büyük bir sevinçle Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen büyük başarıyı kutlamak için toplandıklarını söyledi.

Operasyonun sadece İsrail'e değil dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevap olduğuna işaret ederek, "Cenabıhak, İsrail'e karşı çarpışan yiğit kardeşlerimize güç, kuvvet versin, attıklarını isabet ettirsin. Aksa Tufanı operasyonunu mutlak zaferin ve özgür Kudüs'ün habercisi eylesin. Zafer İslam'ındır, zafer Allah'ındır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır." ifadesini kullandı.

SİİRT'TE FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI



Siirt'te Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

Yatsı namazının ardından Halid Bin Velid Camisi'nin avlusunda bir araya gelen grup adına açıklama yapan AGD İl Temsilcisi Murat Kalkan, İsrail'in Filistin halkına yönelik işgalini kınadı.

Yüz yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal eden İsrail'in kadın, yaşlı ve çocuk demeden herkesi katlettiğini söyleyen Kalkan, "Müslümanlar olarak İsrail'in bu vahşetine 'Dur' demenin zamanını gelmiştir. Filistinli kardeşlerimizle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için burada toplandık." dedi.

Basın açıklamasının ardından dua okundu.

Eski İl Sağlık Müdürlüğü Caddesi'ne kadar yürüyen grup, daha sonra dağıldı.

Diyarbakır'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Gençlik Kolları öncülüğünde bir araya gelen partililer ile vatandaşlar, Filistinlilere destek amacıyla etkinlik düzenledi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Park Orman'da gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Grup, Filistin'e destek dövizleri taşıdı, sloganlar attı. Etkinlikte konuşan HÜDA PAR İl Başkanı Vedat Turgut, İsrail'in bir asırdan uzun süredir Filistin halkına ve topraklarına yönelik uyguladığı işgal ve katliamın devam ettiğini belirtti. İsrail'in her geçen gün işgalini genişlettiğini ifade eden Turgut, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hiçe saydığını ve adeta tüm İslam alemine meydan okuduğunu kaydetti. Turgut, "Filistin halkı, soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzeti ile şerefini korumaktadır. Her gün şehit vermesine rağmen, direnişi büyüten Filistin halkının şanlı direnişini selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.