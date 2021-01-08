AA 08 Ocak 2021 Cuma 10:48 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 10:48

Cezayir'de bir ulusal kanalda katıldığı programda iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkileri değerlendiren Büyükelçi Özdemir Göktaş, Türkiye'nin 1998'de çerçevesini oluşturduğu ve 2003'te sahada uygulamaya başladığı “Afrika Açılımı” dış politika hamlesinden söz etti.



Büyük potansiyele sahip Afrika’nın dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerine ev sahipliği yaptığını aktaran Özdemir Göktaş, Afrikalı ülkeler arası ticaretin 20 yılda 30 milyardan yaklaşık 220 milyar dolara geldiğini dile getirdi.

Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Afrika ile birlikte üretmek, ilerlemek ve zenginleşmek arzusundayız” sözlerinin Türkiye’nin başlattığı Afrika açılımının özünü oluşturduğunu belirterek, Afrika’ya sadece bir pazar olarak bakmayan Türk şirketlerinin büyük yatırımlara imza attıklarını, Afrika’nın pek çok ülkesinde yüz binlerce kişinin Türk şirketlerince istihdam edildiğini paylaştı.

Türkiye’nin Afrika açılımında en önemli ülkelerden birinin Cezayir olduğunu vurgulayan Özdemir Göktaş, Türkiye’nin Afrika’daki yatırımlarının önemli bir kısmının Cezayir’de bulunduğuna, Türk şirketlerinin Cezayir’de 25 bine yakın kişiye istihdam sağladıklarına işaret etti. Büyükelçi, bu rakamların Türkiye’nin Cezayir’in geleceğine ve potansiyeline duyduğu güvenin en açık ifadesi olduğunun altını çizdi.

- Büyükelçiliğe Cezayir'de yatırım için talep geliyor

Cezayir’in özellikle Şerşel Limanı'nın tamamlanmasıyla lojistik olarak önemli bir merkez haline geleceğini ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin halihazırda hızla büyüyen Afrika içi ticarete güçlü bir destek olacağını söyleyen Büyükelçi Özdemir Göktaş, "Afrika’da ticaret dinamizminin artmasıyla daha çok Türk şirketinin Cezayir’de yatırım yapmak isteyeceğinin bugünden görüldüğünü, büyükelçiliğe bu yönde taleplerin geldiğini" aktardı.

Özdemir Göktaş, “Cezayir’de mukim önemli iş kuruluşları ile sürekli olarak iletişim halindeyiz. Türk şirketleriyle iş birliği yapmak isteyen güvenilir Cezayirli şirketlerin Türkiye’deki şirketlerimizle eşleştirilmesi için çalışıyoruz.” dedi.

- Barbaros Hayrettin Paşa hakkındaki dizide Cezayir'e yer verilecek

Türkiye’nin Cezayir ile kökleri derin kültürel bağlara sahip olduğunu, Emir Abdülkadir ve Barbaros Hayrettin Paşa gibi ortak değerlere sahip olmanın büyük ayrıcalık olduğunu anlatan Özdemir Göktaş, yakın zamanda da Barbaros Hayrettin Paşa hakkında bir dizinin yayımlanacağını ve dizide Cezayir’e de yer verileceğini dile getirdi.

Büyükelçi, çok sayıda Cezayirli öğrencinin ve akademisyenin Türkiye’de eğitim gördüğünü, Cezayirli gençlerin hiçbir eğitim almadan sadece Türk dizilerini izleyerek oldukça güzel Türkçe öğrendiklerini görmenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Cezayir’de halihazırda Cezayir-2 ve Konstantin Üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren Türkoloji bölümlerinin kapasitelerinin artırılması ve başka üniversitelere de Türkoloji bölümlerinin açılması için çalışmalar yapıldığını anlatan Özdemir Göktaş, "Pandemiye rağmen Türkiye-Cezayir ilişkilerinin seyri sekteye uğramadı. Cezayir hava sahası kapalı olmasına rağmen her hafta Türk Havay Yollarının düzenlediği seferlerle Cezayir’de bulunan vatandaşlarımıza ve sağlık sebebiyle Türkiye’ye seyahat etmek zorunda olan Cezayirlilere önemli bir hizmet sağlanıyor." dedi.

Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’ye seyahat etmek isteyen Cezayirlilere vize konusunda oldukça kolaylaştırıcı bir tutum izlendiğini ve sağlık sebebiyle seyahat eden kişilerden vize ücreti alınmadığını kaydetti.