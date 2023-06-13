Türkiye'nin Çıngdu Başkonsolosluğu açıldı

Başkonsolosluğun açılışı vesilesiyle Çıngdu Shangri-La Oteli'nde Türk ve Çinli yetkililerin katıldığı tören ve resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, törende yaptığı konuşmada, Çıngdu Başkonsolosluğunun, Pekin Büyükelçiliği ve Şanghay, Hong Kong ve Guangcou'daki başkonsoloslukların ardından Türkiye'nin Çin'deki 5. temsilciliği olduğunu belirtti.

Başkonsolosluğun orta ve batı Çin'de, Siçuan eyaleti dışında Çongçing ili ile daha güneydeki Guicou eyaletini kapsayan geniş bir bölgede hizmet vereceğini ifade eden Musa, 200 milyondan fazla nüfusa ev sahipliği yapan bölgenin toplam ekonomik büyüklüğünün 2 trilyon dolara yaklaştığına işaret etti.

Musa, Türkiye'nin bu geniş bölgede Türk vatandaşları ve girişimleri için engin fırsatlar ve işbirliği olanakları gördüğünü, bölge ile ekonomi ve ticaretin yanı sıra turizm, kültür, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında dinamik bir ortaklık kurmaya çalışacağını vurguladı.

Yüksek büyüme ve ihracat odaklı bir ekonomiye sahip Türkiye'nin Siçuan ile halen 1,1 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu kaydeden Musa, bunun Çin ile ticaret toplam ticaret hacminin yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturduğunu belirtti.

Bölge ile Türkiye arasındaki ulaştırma bağlantılarının önemine işaret eden Musa, pandemiden zarar gören ulaştırma güzergahlarının hızla yeniden kurulduğunu, demir yolu taşımacılığı rotalarının artacağını, Türkiye'nin Orta Koridor projesinin Çin'in Kuşak ve Yol projesini güçlendirerek katkı sağlayacağını ifade etti.

Musa, Çıngdu Başkonsolosluğunun açılmasının, iki ülkenin aralarındaki bağları güçlendirme yönünde kapsamlı ve uzun vadeli bir perspektife bağlılığını gösterdiğini vurguladı.