Türkiye'nin Çobanbey ve Cilvegözü sınır kapıları da Suriye'ye uluslararası yardım için devrede

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriye'de, yarısından fazlası muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere en az 3 bin 688 fazla kişi hayatını kaybetti, 14 bin 749 kişi yaralandı. Depremlerden etkilenen bölgelere uluslarararası insani yardımların ulaştırılması yönünde çabalar devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen Suriye konulu özel oturumda, Suriye'ye uluslararası insani yardımların sağlanması konusunda geçici olarak kullanılan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın yanı sıra Kilis'teki Çobanbey ve Öncüpınar sınır kapılarının da kullanımına ilişkin mutabakatın sağlandığını açıkladı.

Depremlerden etkilenen milyonlarca insana gıda, sağlık, beslenme, koruma, barınak, kış malzemeleri ve diğer hayat malzemelerin ulaştırılmasının son derece acil olduğunu belirten Guterres, Beşşar Esed rejiminin de depremlerin ardından insani yardımın yapılabilmesi için Türkiye'den Suriye'ye iki yeni geçiş noktasının kullanılmasını kabul ettiğini belirtti.

Guterres, söz konusu geçiş noktalarının açılması daha fazla yardımın daha hızlı şekilde ulaştırılmasına imkan tanıyacağını kaydederek, iki yeni sınır kapısının açılması yönündeki karardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Suriye'nin kuzeyindeki yerel yetkililerden alınan bilgiye göre, dün akşam sağlanan mutabakatın ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye ilk BM yardımları gün içinde girmeye başlayacak.

- TÜRKİYE, YENİ KAPILARIN AÇILMASI ÇAĞRILARI YAPIYORDU



Türkiye, gerek depremlerden önce gerek deprem döneminde, Suriye'ye insani yardımların erişiminin kolaylaşması için çok daha fazla sayıda sınır kapısının uluslararası geçişler için kullanılması çağrılarını yapıyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, BM'nin insani yardımları yıllardır Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek İdlib'deki Babülhava Sınır Kapısı'ndan geçirdiği söyleyerek, depremlerle birlikte Cilvegözü sınır kapısına uzanan yol ve köprülerde hasarlar oluştuğunu ve bunların tamir edildiğini belirtmişti.

Uluslararası toplumun depremler konusunda Türkiye'ye güçlü bir destek verirken Suriye'ye de yardım etmek istemesine ilişkin memnuniyetini bildiren Çavuşoğlu, "Bu dönemde uluslararası topluma ve BM'ye, Kilis'te iki tane bizim kontrolümüzde olan kapı var, bu kapıdan da insani yardımları gönderebileceklerini söyledik." demişti.

- BM'NİN SURİYE'YE SINIR ÖTESİ İNSANİ YARDIMLARI



BM Güvenlik Konseyi'nin 2014'te kabul ettiği karara göre, Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.

Suriye'ye Irak ve Ürdün sınırları üzerinden de uluslararası insani yardım geçişleri yapılabilirken, BMGK daimi üyeleri Rusya ve Çin buralardaki kapıların kapanmasına neden olan vetolara başvurmuştu.