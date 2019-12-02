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Türkiye’nin çocuk odaklı tek medya konferansı için geri sayım başladı

TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı, 'Çocuk Medyasının Dönüşümü' temasıyla 11-12 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

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TRT Çocuk öncülüğünde ülkemizde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin çocuk odaklı tek medya konferansı olan "TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı", bu yıl “Çocuk Medyasının Dönüşümü” temasıyla düzenleniyor. Medya kuruluşları, yayıncılar, üniversiteler, şirketler ve sivil toplum kuruluşları dünya çocukları için İstanbul’da bir araya gelecek.

İletişim araçlarının çeşitlendiği, teknolojik değişimlerin hayatımızın akışını önemli ölçüde etkilediği günümüz dünyasında, çocuklara yönelik içeriklerin nasıl dönüştüğü ve nasıl dönüşmesi gerektiği kapsamlı olarak irdelenecek.

Çocuk Medyasının Dönüşümü

Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok önemli ismin yer alacağı konferansta, çocuk medyasının dönüşümü tüm yönleri ile ele alınacak.

Çocuklara yönelik olarak tasarladığı okul projesiyle uluslararası ödüllere sahip Japon mimar Prof. Dr. Takaharu Tezuka, Cambridge Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Karen Coats, hikâye ve masal anlatıcılığı alanında dünyaca tanınan Nazlı Çevik Azazi’nin yanı sıra Türkiye’den ve dünyadan akademisyenler, yayıncılar, uzmanlar ve medya yöneticileri çocuk medyasının dönüşümüne dair fikirlerini kendi perspektiflerinden sunacak.

TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı iki gün sürecek. Altı adet oturumun yanı sıra özel oturumlar ve atölye çalışmaları da konferans kapsamında katılımcılarla buluşacak.

Çocuk Medyasının Dönüşümü teması altındaki oturumların başlıkları şu şekilde:

- #Dönüşüm

- Çocuk Medyası ve İçeriğin Dönüşümü

- Çocuk Medyası ve Mecranın Dönüşümü

- Teknolojinin Dönüşümü ve Dijitalizasyon

- Ürünün Dönüşümü

- Hikâye Anlatıcılığının Dönüşümü         

11-12 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek TRT 8. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı’na katılmak için web sitesinden kayıt yaptırmak yeterli olacak.

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