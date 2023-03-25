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Türkiye'nin de katılımıyla BM Su Konferansı toplandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katılımıyla 2023 BM Su Konferansı toplandı. Konferansın kapanış oturumunda konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Herkes için su güvenliği sağlayacağımız bir gelecek için adım atalım.' dedi.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 01:25 - Güncelleme:
Türkiye'nin de katılımıyla BM Su Konferansı toplandı
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Guterres, 2023 BM Su Konferansı'nın kapanış oturumunda konuştu.

2023 BM Su Konferansı'nın önemli bir gerçeği ortaya koyduğunu ifade eden Guterres, "İnsanlığın en kıymetli ortak küresel ürünü olarak su hepimizi birleştiriyor." diye konuştu.

Guterres, suyun küresel sınamalardan barışa ve insan haklarından cinsiyet eşitliğine kadar uzanan geniş bir etki alanı bulunduğuna dikkati çekti.

Suyun daha güvenli, sürdürülebilir ve eşit dağılımı için "oyun değiştirici, kapsayıcı ve somut adımlara odaklı taahhütlerin" gerekli olduğunun altını çizen Guterres, konferans marjında oluşturulan "Su Eylem Gündemi"nin önemine değindi.

Guterres, iyi karar alma mekanizmalarının ve akıllı politikaların oluşturulması ve gıda üretimi ve tarımda suya olan sürdürülemez bağlılığın azaltılması gerektiğini söyledi.

Su olmadan sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olmadığını vurgulayan Guterres, ortak gelecek için yatırım yapılması gerektiğini kaydetti.

Guterres, "Herkes için su güvenliği sağlayacağımız bir gelecek için adım atalım." diye konuştu.

- "Tarihte yeni bir sayfa açıldı"

BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ise Konferans kapsamında "Su Eylem Gündemi"ni desteklemek için 300 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu aktararak, "Bu konferansın sonucu yasal olarak tarafları bağlayan bir belge değil ama gene de tarihte yeni bir sayfa açıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Körösi, katılımcıların BM Genel Sekreterinden sürdürülebilir su kullanımını yönetmek için bir BM Temsilcisinin atanmasını ve kurumsal mimari inşa edilmesini talep ettiğini bildirdi.

TÜRKİYE'Yİ KİRİŞÇİ TEMSİL ETTİ

Konferansta Türkiye'yi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci temsil etti.

Kirişci, Genel Kurul kürsüsünden yaptığı konuşmada, BM su özel temsilcisi atanması girişimlerini önemsediklerini belirterek, "Söz konusu temsilcinin 6 numaralı sürdürülebilir kalkınma hedefine ilişkin farkındalık yaratılması ve suyla ilgili yatırımlara odaklanan bir görev yönergesinin uygun olacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Kirişci, Türkiye'nin su konusuna bütünüyle insani açıdan yaklaştığına ve sınırı aşan suları kıyıdaş ülkeler arasında anlaşmazlıktan ziyade bir işbirliği unsuru olarak gördüğüne dikkati çekerek, Türkiye'nin kıyıdaş ülkelerin ihtiyaçlarını daima gözeten bir anlayışla hareket ettiğini dile getirdi.

  • Vahit Kirişçi
  • Su konferansı

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