Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

08 Aralık 2020 Salı 11:30 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 11:30

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin'in koronavirüs aşısı Sinovac'ın Faz 3 deneylerinde ilk sonuçlar açıklandı! Endonezya' devlet ilaç kurumu Bio Farma tarafından yapılan açıklamada erken sonuçlara göre aşının yüzde 97 koruma sağladığı belirtildi