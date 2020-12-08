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Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin'in koronavirüs aşısı Sinovac'ın Faz 3 deneylerinde ilk sonuçlar açıklandı! Endonezya' devlet ilaç kurumu Bio Farma tarafından yapılan açıklamada erken sonuçlara göre aşının yüzde 97 koruma sağladığı belirtildi

08 Aralık 2020 Salı 11:30 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 11:30
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Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin'in koronavirüs aşısı Sinovac'ın Faz 3 deneylerinde ilk sonuçlar açıklandı! Endonezya' devlet ilaç kurumu Bio Farma tarafından yapılan açıklamada erken sonuçlara göre aşının yüzde 97 koruma sağladığı belirtildi 

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