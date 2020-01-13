TM Dijital Haber Merkezi 13.01.2020 13:36 - Güncelleme: 13.01.2020 13:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşları ile Libya konusunu konuşmak için bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Akar’ın, Bakan Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile beraber Libya’da barışın tesisi için Moskova’da temaslarda bulunduğunu açıkladı.

TürkMedya Dijital Haber Merkezi’nden Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Nurşin Ateşoğlu Güney, Libya’daki ateşkes sürecinin beklenilen zamanda gerçekleştiğini belirtti. Ateşoğlu, “Sahada Hafter güçlerini destekleyen Mısır, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin Türkiye’nin tezlerine yakın olması, Hafter’e verdiği desteği kesmeleri siyasi anlamda çok önemli. Ateşkes süreci Libya’nın geleceğiyle ilgili beklentilerin önünü açacaktır.” ifadelerini kullandı.

“ATEŞKES BEKLENİLEN ZAMANDA GERÇEKLEŞTİ”



Türkiye’nin Libya’da stratejik hamleler attığını belirten Nurşin Ateşoğlu Güney, “Türkiye ile Rusya’nın anlaşmasından sonra Libya’da ateşkes kararı oldu. Bu ateşkes beklenildiği tarih ve zamanda gerçekleştirildi. Türkiye’nin sahada önemli iki hamlesi var. Bunlardan ilki Libya’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan deniz yetki anlaşması, bir diğeri de Meclisten geçen tezkere kararı. Türkiye’nin sahada yaptığı stratejik hamleler Libya’nın istikrara geri dönmesi içindir.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN DİPLOMASİSİ ULUSLARARASI GÜÇLERİ ETKİLEDİ”

Türkiye’nin sahada uyguladığı diplomasi hamlelerinden uluslararası güçlerin etkilendiğini söyleyen, Nurşin Ateşoğlu, “İtalya’dan ziyaretçimiz var, görüşmenin önemi büyük. Merkel ile yapılan telefon görüşmeleri var. Türkiye’nin başlattığı stratejik hamleler uluslararası aktörlerde yer buldu. Türkiye’nin sahada uyguladığı diplomasi hamlelerinin Batılılar başta olmak üzere Rusya ya da etkilemesinin önemli olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Rusya’nın Libya’daki güçler üzerinde etkili olduğunu ifade eden Ateşoğlu, “Rusya bölgede doğrudan taraf değil, destek verdiği güçler vardı, onu da geri çekti. Bu bağlamda Hafter üzerinde etkisi var. Mısır Dışişleri Bakanlığı bölgedeki ateşkesi desteklediğini söyledi. Bölgedeki gelişmeler meşru hükümete karşı savaşan Hafter’e verilen desteğin çözülmeye başladığını gösteriyor.” dedi.

“BÖLGEDEKİ ATEŞKES LİBYA’NIN GELECEĞİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK”

Moskova’daki toplantının Libya’nın geleceği için önemli bir adım olduğunu sözlerine ekleyen Nurşin Ateşoğlu Güney, şöyle konuştu:

“Sahada Hafter güçlerini destekleyen Mısır, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin Türkiye’nin tezlerine yakın olması, Hafter’e verdiği desteği kesmeleri siyasi anlamda çok önemli. Ateşkes süreci Libya’nın geleceğiyle ilgili beklentilerin önünü açacaktır.”