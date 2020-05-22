Bakan Varank: Türkiye'nin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi hazırlanıyor

AA 22 Mayıs 2020 Cuma 13:30 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 13:32

Bakan Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) UNITED WEBINAR'ına katıldı.

Tüm dünyayı derinden etkileyen zor zamanlardan geçildiğine işaret eden Varank, küresel ekonominin bu sene en az yüzde 3 küçülmesinın beklendiğini, uluslararası ticarette yüzde 13 ile yüzde 32 arasında; doğrudan yabancı yatırımlarda ise yüzde 30 ile yüzde 40 arasında bir daralma öngörüldüğünü söyledi.

Bu manzaranın oldukça zorlu bir döneme işaret ettiğini vurgulayan Varank, salgının yayılmasını engellemek için çoğu ülkede fabrikaların kapatıldığını, ülkelerin içine kapandığını, ekonomik güç olmakla övünen ülkelerin temel sağlık ekipmanlarının üretiminde bile sınıfta kaldığını dile getirdi.

Türkiye'nin salgın boyunca hem emsallerine hem de gelişmiş ülkelere göre başarılı bir sınav verdiğini belirten Varank, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. İlk günden itibaren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerinde ve zamanında adımlar atıyoruz. Dinamik ve bütüncül bir kamu yönetimi yaklaşımı izliyoruz. Vatandaşımızın sağlığı kadar, ekonomik durumunu da dikkate alıyoruz. Sıkıntı çeken her kesime; işçisinden emeklisine, KOBİ'lerden girişimcilere toplumun tüm katmanlarına dokunuyoruz.

İstihdamda süreklilik için, kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek imkanlarını en iyi şekilde kullandık. Her iki destekten şimdiye kadar 4 milyona yakın vatandaşımız yararlandı. 5 milyarın üzerinde bir meblağı emekçilerimizin hesaplarına yatırdık. Nüfusun en kırılgan kesimleri için, 3 ayrı fazda sosyal destek programları başlattık. Bu yolla 5,5 milyon haneye biner lira nakdi yardımda bulunduk."

Bu dönemde finansa erişim imkanları sunulduğunu, fabrikaların çalışmasının devamının sağlandığını anlatan Varank, bununla birlikte virüsün ekonomik etkilerini nisan ayından itibaren yoğun şekilde kendini hissettirdiğini söyledi.

Varank, alınan tedbirler nedeniyle dış ve iç talebin baskılandığına işaret ederek, "Ancak Türk sanayisi bu dönemde, hem üretim kabiliyetini ayakta tutma hem de değişikliklere hızla adapte olma becerisini fazlasıyla gösterdi. Gıdadan sağlık ekipmanlarının teminine varıncaya dek, hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmedik." dedi.

- "İÇ TALEP CANLANIYOR"



Temel önceliklerinin üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı yakalamak olduğunu vurgulayan Varank, bunu yaparken; rekabet gücünü ve üretken yatırımları artıracak politikalara da ayrıca odaklandıklarını söyledi. Varank, "Son iki haftada, reel sektörden normalleşme yönünde olumlu sinyaller geldi. OSB'lerdeki elektrik tüketimi mayıs başından itibaren artmaya başladı. Otomotiv ana fabrikalarının tümü çalışıyor. Tekstil üreticileri kapasitelerini arttırmaya başladılar. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sanayi, salgınla birlikte daha yoğun çalışmaya başladı. Bu ay tüketici güven endeksinde artış oldu. Yani iç talep de canlanıyor." diye konuştu.

Ekonominin tüm kesimlerinin pandemi sonrası döneme kendini hazırlamaya çalıştığını ifade eden Varank, "Aslında tek başına bu bile, ekonomide kalıcı toparlanma için, nasıl bir seferberlik ruhu olduğunu göstermesi açısından önemli. Bakanlık olarak biz de bu potansiyeli hızla hayata geçirecek politikalara yön vermeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- YENİ NORMALİN KODLARI



Salgında yeni dalgayla karşılaşmamak için tedbirlere azami seviyede uyulması gerektiğini vurgulayan Varank, bununla birlikte değişen küresel dengeleri dikkate alıp, yeni normale en iyi şekilde hazırlanmak gerektiğini söyledi.

Yeni normalin kodlarınının; güvenli üretim, güvenli ticaret, güvenli turizm gibi tanımlamalar üzerinden

şekilleneceğine işaret eden Varank, bu noktada, sanayide ülke ve ürün güvenliğini artırmak adına kritik bir adım

atarak "COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi" uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti. Varank, "Bu belgeyi alanlar, pandemiye karşı dayanıklılığını artıracak. Ayrıca hem iç pazara hem de dış pazara mal satarken rakiplerine kıyasla bir adım önde başlayacaklar. İşte Türkiye, daha dünyada standartların oluşmadığı bu alanda, öncü bir adım attı." dedi.

Varank, YASED üyelerine de güvenli üretim belgelerini alma ve global pazarlarda bu standardın tanıtımını yapma çağrısında bulundu.

Normalleşmeye giden yolda OSB'lerde salgına karşı test çalışmalarını da yürüttükleri, binde 3 civarında pozitif vakayla karşılaştıklarını dile getiren Varank, bu sistemi yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

- YATIRIM ELÇİLERİNE TÜRKİYE ÇAĞRISI



Mustafa Varank, yaşananlar dolayısıyla üretimde önemli değişimler yaşanacağını, yeni merkezler ortaya çıkacağını, güç dengelerinin değişeceğini belirterek, doğrudan yabancı yatırım tercihlerinin de bu süreçte önemli rol oynayacağını söyledi.

YASED üyelerine seslenen Varank, "YASED olarak sizler, tam da bu işin başındasınız. Ana merkezlerinizin aldığı kararlar, tedarik zincirlerinin sadece bugününü değil, yarınını da doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla merkezlerinizin doğru yönlendirilmesi, geleceği de düşünüp isabetli yatırımlar yapması gerekiyor. Yatırım elçileri olarak sizler, Türkiye'nin resmini en iyi şekilde ortaya koymalısınız." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni dönemde dünyanın sayılı bölgesel tedarik ve inovasyon merkezlerinden biri olabileceğini vurgulayan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzde mutlaka değerlendirilmesi gereken bir fırsat penceresi var. Ancak bu şekilde; yatırım girişlerinde son yıllarda gözlemlediğimiz performansı tersine çevirebiliriz. Hazır küresel şirketler kendilerine yeni merkezler ararken, ülkemizin artılarını yüksek sesle muhataplarımıza anlatalım. Onları ikna edelim bakın ben, herhangi bir ülkenin yerini doldurmaktan bahsetmiyorum. Yeni bir oyuncu olarak, sunduğumuz avantajlarla piyasaya daha güçlü girmekten bahsediyorum.

Salgında, Türkiye sanayisi kendini ispatladı. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi. Zor zamanlarda nasıl inovatif çözümler üretebileceğini kanıtladı. Şu süreçte gösterdiğimiz seferberliği, gelin sizlerin de katkısıyla normal zamanlara da yayalım."

- "YOL HARİTAMIZI BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRELİM"



Bakan Varank, uyguladıkları politikalarda yerli ya da yabancı ayrımı da yapmadıklarını söyledi. Varank, "Üretim ve istihdama katkı sunduğunuz müddetçe, bizim için sizler de yerli ve millisiniz. Hem mevcut yatırımları artırmaya hem de yeni yatırımlar çekmeye odaklanın. Üretimin yanında, Ar-Ge merkezlerinizi de Türkiye'ye taşıyın. Yurt içindeki tedarikçilerden ve start-up'lardan daha fazla yararlanın." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle birlikte ülkemizin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisini yakında tamamlayıp sizlerle paylaşacağız. Yeni Ekonomi Programı hazırlanırken, bu konuyu özellikle gündeme almıştık. Haklılığımız ortaya çıktı. Zamanlaması da yeni dönemin ruhunu yakalamak adına aslında çok isabetli oldu. Sonuç ve etki odaklı bir stratejiyle hızla yol almak istiyoruz.



YASED'in hazırladığı rekabet analizi çalışması, strateji dokümanı için bize iyi bir baz verecek. Yol haritamızı gelin birlikte şekillendirelim. Sizlerden beklentimiz, ana merkezlerinize tam saha pres yapmanız. Kondisyonunuzu ve moralinizi yüksek tutup, oyuna en iyi şekilde asılın. Bu zorlu dönemin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz. Kabinemiz güçlü bir vizyona ve sağlam politika reflekslerine sahip."