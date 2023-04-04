Türkiye'nin Doha Büyükelçisi, deprem haberlerine katkılarından dolayı Katar'daki gazetecilere iftar verdi

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, ramazan ayı dolayısıyla yaklaşık 200 gazetecinin katıldığı iftar programı düzenledi.

İftar programında konuşan Büyükelçi Göksu, ilk andan itibaren depremlerle ilgili gelişmelerin haberleştirilmesindeki büyük rolleri ve günün her saati kesintisiz haber vermelerinden dolayı gazetecilere ve medya çalışanlarına en içten teşekkürlerini sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Göksu, depremle ilgili yayımlanan haberlerin, dünya genelinde felaketin boyutuna dair farkındalık oluşmasına katkı sunduğunu ve asrın felaketi olan depremden etkilenenlerle dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

Bu yılın Türkiye için özel bir yıl olduğunu ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılının, Türk diplomasisinin de 500. yılının kutlanacağını kaydeden Göksu, bu senenin aynı zamanda Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü olduğuna dikkati çekti.