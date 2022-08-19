Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ''Türkiye'nin Dost Eli: İnsani Diplomasi'' kitabı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dış yardımlarını kamu diplomasisi ve ulus markalama perspektifinden analiz eden kitap, geçmişten günümüze Türkiye tarafından gerçekleştirilen dış yardımları ele alıyor.

Türkiye'nin insani yardımlar konusunda tarihinden ve kültüründen kaynaklı güçlü geleneğini ortaya koyan kitap, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyetlerini "dünyanın en cömert" ülkesi olma unvanına mazhar bir biçimde yürüttüğüne vurgu yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısını, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ise ön sözünü kaleme aldığı eserde, Türkiye'nin dış yardımları ve yumuşak gücü, ulus markalaması ve dış yardım ilişkisi, Türkiye ve insani diplomasisi, dış̧ yardımların türleri, tarihsel gelişimi ve dış politikadaki yeri, pandemi döneminde insani diplomasisi gibi başlıklar yer alıyor.

TİKA başta olmak üzere Türk Kızılay, AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar marifetiyle yardımların nasıl yapıldığı ve ulaştırıldığının örneklerine yer verilen kitapta, koronavirüs salgını süresince gerçekleştirilen maske ve ilaç yardımlarına da değiniliyor. Türkiye'nin dost elini ihtiyaç sahiplerinden esirgemeyen bir ülke olduğunun altı çizilen kitapta, Türkiye'nin yaptığı yardımlardan ötürü pek çok donör ülkeden ayrıştığı vurgulanıyor.

- "TÜRKİYE NEREDE BİR MAZLUM VARSA İMDADINA KOŞUYOR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kitabın takdiminde, dünya genelinde yaşanan çatışmalar, savaşlar, adaletsizlikler, eşitsizlikler, terörizm, salgın, iklim değişikliği, göç ve ırkçılık gibi sorunların derin insani krizlere sebep olduğunu belirtti.

Tüm insanlığı etkileyen ve hiçbir ülkenin tek başına altından kalkamayacağı bu sorunlar karşısında ülkelerin gereken dayanışmayı sergileyemediğine dikkati çeken Erdoğan, aynı şekilde uluslararası kurumların da kendilerinden beklenen çözüm iradesini ve adımlarını hayata geçiremediğini söyledi.

Bu tablonun, Türkiye'nin küresel gelişmelerin yanı sıra yakın coğrafyasında cereyan eden hadiseler karşında daha fazla sorumluluk almasını gerektirdiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadeleden barış diplomasisine, küresel sistem reformundan kalkınma yardımlarına kadar geniş bir yelpazede etkin varlık gösterdiğini vurguladı.

Erdoğan, kitabın takdim yazısında şunları kaydetti:

"Daha adil bir dünya hedefiyle sürdürülen bu gayretlerin önemli bir boyutu da insani diplomasi zemini üzerine yükselmektedir. Türkiye olarak Suriye'deki iç savaştan ve terör örgütlerinin saldırılarından canlarını kurtarmak için ülkemize sığınan kardeşlerimizi, dünyada örneği olmayan hizmetleri kendilerine sunarak misafir etmekteyiz. Bugün dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesi olan Türkiye, insani yardımda da milli gelire oranla dünyada ilk sırada yer almaktadır. Türkiye'nin dost eli bugün din, dil, renk, bölge ayrımı gözetmeksizin dünyanın dört bir yanına ulaşmaktır. Gerek milletimizin alicenaplığının timsali olan gönüllü teşekküllerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz gerekse resmi kurumlarımız, nerede bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa, onların imdadına koşmaktadır. Gelişmiş ülkelerin tamamen içe kapandığı salgın döneminde Türkiye, 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbı malzeme desteğinde bulunarak, paylaşmaya ve dayanışmaya verdiği önemi bir kez daha göstermiştir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Dost Eli: İnsani Diplomasi" kitabının da Türk milletinin gönül enginliğini ve ülkemizin bu alanda dünya için teşkil ettiği örnekliği vurgulayan bir eser olacağına inandığını belirten Erdoğan, "Dünyanın dört bir ucunda fedakarca çalışan yardım görevlilerimize Rabb'imden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da kitaba ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanlığımız tarafından hazırlanan Türkiye'nin Dost Eli: İnsani Diplomasi kitabının ülkemizin insani ve diplomatik boyutta yürüttüğü insani yardım çabaları konusunda farkındalığı artıracağını inanıyorum. Hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.