Türkiye'nin dünyada sahip olduğu rolün yansıması! Fildişi Sahili'nde kurulacak

Uğurlu, AA muhabirine, 2018'den bu yana faaliyet gösterdikleri Fildişi Sahili'nde ana okulundan liseye kadar eğitim faaliyetlerini sürdürdükleri belirterek, Türkiye Maarif Vakfı Fildişi Temsilciliğinin uluslararası standartlara uygun yeni bir kampüse taşınacağını bildirdi.

Bu ülkedeki çalışmaları hakkında bilgi veren Uğurlu, "Batı Afrika'daki en önemli üniversitelerden Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi ile üniversitede hem Türkçe kursu açılması hem de Türkiye Araştırmaları Merkezi kurulması yönünde protokol imzaladık. Şu an üniversiteyle çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'den de birkaç üniversiteyle iş birliği yapıp karşılıklı öğrenci değişimi ve yüksek lisans gibi programları açtırmak istiyoruz." dedi.

Çocukların önce kendi kültürlerini benimsemelerine yönelik çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Uğurlu, "Şu anda 110 öğrencimiz eğitim görüyor. Yeni bir kampüse taşınacağımız için çok kayıt almıyoruz. Burada yerel eğitim sistemini takip ediyoruz. Bunun yanında Türkçe eğitim en önemli önceliğimiz. Haftada iki saat ders veriyoruz. Ayrıca Türkiye Kulübümüz var. Bu derste hem Türkiye'yi hem de Türk kültürünü tanıtıyoruz." diye konuştu.

- "OKULLARIMIZA KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLERİN VELİLERİ TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR"



Türkiye'nin son dönemde dünyada sahip olduğu rolün Afrika'da büyük bir yansımasının olduğunu aktaran Uğurlu, "Okullarımıza kayıt yapan öğrencilerin velileri Türkiye'ye güveniyor. Ailelerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bize başvuru yapan öğrencilerin sayısı artıyor. Yeni okulu açtıktan sonra çok daha büyük talep alacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'deki üniversitelere açılan kapı olmak istedikleri dile getiren Uğurlu, "Türkiye'de üniversite okumak isteyen öğrencilerin çoğu bizimle irtibat kuruyor. Biz de onları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı bursluluk sınavlarına yönlendiriyoruz. Bizim okullarımızla birlikte Türkiye'ye gidiş kapısı açılıyor." bilgilerini verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının daha iyi şartlarda insani yardım yapmasında Türkiye'de eğitim alan Fildişi Sahilli öğrencilerin etkisinin büyük olduğunun altını çizen Uğurlu, "Biz öğrencilerin Türkiye'de eğitim aldıktan sonra gelip kendi ülkelerine hizmet etmelerini önceliyoruz. Buraya döndükleri zaman hem Türkiye'nin gönül elçileri oluyorlar hem de iki ülke arasındaki bağı çok doğru bir şekilde kuruyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

