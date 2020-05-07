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Türkiye'nin dünyayı sarsan koronavirüsle mücadeledeki başarısı rakamlara yansıdı

Türkiye'nin yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı zamanında aldığı tedbirlerin sağladığı avantajlar, rakamlara yansıdı.

AA07 Mayıs 2020 Perşembe 11:08 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 11:10
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Dünyadaki aktif vaka oranının yüzde 58,03, iyileşen hasta oranının ise yüzde 33.76 olduğu dün itibarıyla, Türkiye'de aktif vaka oranı yüzde 36,95, iyileşen hasta oranı da yüzde 59,36 olarak kaydedildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 1 milyon 234 bin 724 test sonucunda, 131 bin 744 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Bu süreçte 3 bin 584 kişi hayatını kaybederken 78 bin 202 kişi de koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.

Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı dikkate alındığında bu işleme tabi tutulanların yüzde 10,6'sında Kovid-19 tespit edilmiş oldu.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan, 6 Mayıs'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı ise yüzde 2,7 oldu.

İlk kez birden fazla kişinin hayatını kaybettiği 19 Mart'ta ölümlerin vaka sayısına oranı yüzde 1,2 olurken, en çok vakanın tespit edildiği 11 Nisan'da bu oran 1,85'e çıktı.

- VAKA SAYI DÜŞÜYOR

Pozitif vakaların tespit edilip toplumdan izole edilebilmesi için hastalık şüphesi olanlara Kovi-19 testi uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin yanı sıra Bakanlığın yetkilendirdiği üniversite ve özel hastaneler ile laboratuvarlarda uygulanan bu işlem ücretsiz yapılıyor.

Test bilgileri ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu.

Bir sonraki gün 3 bin 656'ya çıkan rakam, 10 gün sonra 9 bin 982, mart sonunda ise 15 bin 422'ye ulaştı.

29 Nisan'da test sayısı, 43 bin 498 olarak açıklandı.

En fazla test sayısının yapıldığı gün olarak kayıtlara geçen bu tarihte, vaka artış oranı yüzde 6,74 oldu. Bu oran, 20 Mart'tan o güne kadar en düşük vaka artışı olarak kayıtlarda yer aldı.

Bugüne kadar teste tabi tutulanların yüzde 10,6'sında Kovid-19 tespit edildi. Bu oran 27 Mart'ta 27,4 iken 1 Nisan'da 14,9'a 15 Nisan'da 12,55'e 30 Nisan'da 6,22'ye, 5 Mayıs'ta ise 5,50'ye düştü. Son bir haftada toplam vaka oranı da yüzde 5,90 olarak kayıtlara geçti.

Bununla birlikte gün bazında en yüksek vaka artış oranı yüzde 27,4 ile 27 Mart'ta yaşanırken bu oran 4 Mayıs'ta yüzde 4,51'e kadar geriledi.

Test ve vaka sayıları oranları şu şekilde gerçekleşti:

Gün Test Sayıları Vaka Sayıları Oran (Yüzde)
20 Mart 36563118,50
21 Mart 29702779,32
22 Mart 173828916,6
23 Mart 36722937,9
24 Mart 39523438,6
25 Mart 503556116,4
26 Mart 7286119616,4
27 Mart 7533206927,4
28 Mart 7641170422,3
29 Mart 9982181518,2
30 Mart 11535161013,9
31 Mart 15422270417,5
1 Nisan14396214814,9
2 Nisan 18757245613,09
3 Nisan 16160278617,2
4 Nisan 196643013 15,3
5 Nisan 20065313515,6
6 Nisan 21400314814,7
7 Nisan 20023 389219,4
8 Nisan 24900 411716,5
9 Nisan 28578 4056 14.1
10 Nisan30864 474715,3
11 Nisan 33170513815,4
12 Nisan 35720 4789 1340
13 Nisan 34456 4093 11,87
14 Nisan 330704062 12,28
15 Nisan 340904281 12,55
16 Nisan 404274801 11,87
17 Nisan 402704353 10.80
18 Nisan 4052037839,33
19 Nisan 353443977 11,25
20 Nisan 39703 467411,77
21 Nisan 394294611 11,69
22 Nisan 3753530838,21
23 Nisan 409623116 7,60
24 Nisan 38351 3122 8,14
25 Nisan 3830828617,46
26 Nisan 301772357 7,81
27 Nisan 20143 2131 10,57
28 Nisan 29230 23928,18
29 Nisan 43498 2936 6,74
30 Nisan 42004 2615 6,22
1 Mayıs 41431 2188 5,28
2 Mayıs 36318 1983 5,46
3 Mayıs 24001 1670 6,95
4 Mayıs 35771 1614 4,51
5 Mayıs 33283 1832 5,50
6 Mayıs 30303 2253 7,43

- İYİLEŞENLERİN SAYISI KATLANIYOR

Kovid-19 teşhisiyle hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart'ta 60 ve 65 yaşlarında iki kişinin de aralarında bulunduğu 26 vatandaşın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Bu tarihten sonra Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor.

Koravirüsü yenerek yaşama tutanların sayısı ilk kez 24 Nisan'da pozitif vaka sayısını geçti.

Buna göre 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, aynı gün 3 bin 246 hasta taburcu edildi.

Ayrıca 2 bin 131 vakanın tespit edildiği 27 Nisan'da 4 bin 651 kişi şifa buldu ve ilk kez iyileşenlerin sayısı pozitif vakaları ikiye katladı.

Toplam vaka sayısının 126 bin 45 olduğu 3 Mayıs'ta toplam iyileşenleri sayısı 63 bin 151'e çıktı. Böylece 11 Mart'tan bu yana ilk kez toplam iyileşenlerin sayısı, koronavirüs teşhisi konulanların sayısını geçti.

Son 10 günde ise koronavirüsü yenerek yaşama tutunanlar 49 bin 62'ye çıkarken vakası sayısı da 21 bin 614 oldu ve iyileşenlerin sayısı vaka sayısının iki katından fazla oldu.

- İYİLEŞENLERİN SAYISI TARİHLERE GÖRE ŞÖYLE:

Gün Günlük Taburcu Sayısı Toplam Taburcu Sayısı
27 Mart4242
28 Mart 2870
29 Mart 35105
30 Mart 57162
31 Mart 81 243
1 Nisan90333
2 Nisan 82415
3 Nisan 69484
4 Nisan 302 786
5 Nisan 2561042
6 Nisan 284 1326
7 Nisan 256 1582
8 Nisan 2641846
9 Nisan 296 2142
10 Nisan 2812423
11 Nisan 542 2965
12 Nisan 4813446
13 Nisan 511 3957
14 Nisan 8424799
15 Nisan 8755674
16 Nisan 1415 7089
17 Nisan 15428631
18 Nisan 182210453
19 Nisan 152311976
20 Nisan 145413430
21 Nisan 148814918
22 Nisan 155916477
23 Nisan 201418491
24 Nisan 324621737
25 Nisan 3845 25582
26 Nisan 355829140
27 Nisan 4651 33791
28 Nisan 5018 38809
29 Nisan 5231 44022
30 Nisan 4846 48886
1 Mayıs 4922 53808
2 Mayıs 4451 58259
3 Mayıs 4892 63151
4 Mayıs 5015 68166
5 Mayıs 5119 73285
6 Mayıs 4917 78202

- ENTÜBE VE YOĞUN HASTA ORANLARI DÜŞÜYOR

Kovid-19 testi pozitif çıkıp tedaviye alınan hastalardan 1278'i yoğun bakımda, 669'u da solunum cihazına (entübe) bağlı tedavi görüyor.

Toplam vaka sayısına göre son bir haftada yoğun bakım oranı yüzde 1,25'ten 0,97'ye, solunum cihazına bağlı hastaların oranı ise yüzde 0,66'dan 0,50'ye düştü.

- Türkiye ve dünyadaki oranların karşılaştırması

Dünyadaki aktif vaka ve iyileşenlerin oranlarıyla kıyaslandığında Türkiye'de iyileşen hasta oranı, dünya genelindeki oranda yüksek olduğu görülüyor.

Buna göre Türkiye'de aktif vaka oranı 6 Mayıs itibarıyla yüzde 36,95'e kadar düşerken iyileşen hasta oranı ise yüzde 59,36'ya yükseldi.

Dünyadaki bütün vaka sayıları dikkate alındığında aktif vaka oranı yüzde 58,03, iyileşen hasta oranı ise yüzde 33.76 oldu.

Dün itibarıyla Türkiye'de Kovid-19 teşhisi konulan hastaların 0,97'si yoğun bakım tedavisi görürken bu oran dünya genelinde 1,29 olarak kaydedildi.

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı yüzde 6,91'e gerilerken bu oran Türkiye'de 2,7'ye kadar düştü.

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