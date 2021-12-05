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Güncel

Türkiye'nin eğittiği özel kuvvetler ülkelerine döndü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilen 100'den fazla Somalili özel kuvvet, ülkelerine döndü.

AA5 Aralık 2021 Pazar 01:27 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 01:27
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Başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na inen 100'den fazla "Gorgor" (Kartal) isimli özel kuvvet, Somali Ulusal Ordusu (SNA) Piyade Kuvvetleri Komutanı Mohamed Tahlil Bihi ve üst düzey hükümet yetkilileri tarafından karşılandı.

Askeri yetkililer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuvvetlerin Isparta'da Türk Silahlı Kuvvetleri modern komando eğitimi aldıklarını belirtti.

Yetkili, Somaliye dönen Gorgor'ların El Kaide uzantılı terör örgütü Eş-Şebab'a karşı savaşmak için ön cephede konuşlandırılacağını söyledi.

Türkiye, 2010 askeri eğitim işbirliği anlaşmasının bir parçası olarak son dört yıldır Somali askerlerine eğitim veriyor.

Ülkede Harcamad ve Gorgor seçkin birimleri, El Kaide uzantılı terör örgütü Eş-Şebab'a karşı savaşıyor.

Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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