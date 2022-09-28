Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan "Etlik Şehir Hastanesi" açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Toplamda 8 ayrı hastaneden oluşan Etlik Şehir Hastanesi, 1 milyon 22 bin 725 metrekare alan üzerine kuruldu. 1 milyon 145 bin 129 metrekare kapalı alandan oluşan Etlik Şehir Hastanesi, toplamda 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip. İçerisinde bin poliklinik yer alan Etlik Şehir Hastanesi'nde ayrıca, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı ve 3 bin 359 servis yatağı bulunuyor.

İLKLERİ DE İÇİNDE BARINDIRIYOR

Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezini de içerisinde bulunduran Etlik Şehir Hastanesi, Ankara'nın en geniş klinik araştırma merkezi, Ankara'nın ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, Ankara'nın en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi, Ankara'nın en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi, kamu hastanelerindeki tek otizm merkezi ve Cyberknife teknolojisi gibi ilklere de ev sahipliği yapıyor.

RESMİ AÇILIŞ ÖNCESİ ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİNDE İLK DOĞUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi açılışı bugün yapılacak Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğumun bu gece gerçekleştiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi açılışı saat 14.00'te yapılacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum bu gece 23.46'da gerçekleşti. 'Enes Umut' adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanım'a ve aileye gözünüz aydın diyoruz. Bu doğum için biz de çok mutluyuz." ifadesini kullandı.