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Türkiye'nin en düşük sıcaklığı burada ölçüldü

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde geceleri soğuk hava etkisini artırdı. Türkiye'nin en soğuk yeri eksi 11,1 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyünde kaydedildi.

IHA29 Ekim 2024 Salı 09:38 - Güncelleme:
Türkiye'nin en düşük sıcaklığı burada ölçüldü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk noktası gece eksi 11,1 derece ile Hacıömer köyü olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı bazı illerde ise şöyle sıralandı:

Kayseri, Tomarza - 10,2

Sivas, İmranlı - 9,9

Ardahan, Göle - 9,8

Ağrı, Eleşkirt - 9,5

Erzincan, Refahiye - 8,2

Kars, Kars Harakani Havalimanı - 8,0

Nevşehir, Derinkuyu - 7,7

Rize, Çamlıhemşin, Palovit Yaylası - 7,5

Van, Çaldıran, Bezirhane köyü - 7,5

Artvin, Yusufeli, Yaylalar köyü - 7,4

Bolu, Batı Karadeniz Orman Arş. - 7,1

Malatya, Kuluncak - 6,8

Bayburt, Demirözü, Beşpınar köyü - 6,5

  • Doğu Anadolu
  • Doğu Karadeniz
  • Erzurum Tekman

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