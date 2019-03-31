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'Türkiye'nin en yaşlı muhtarı' unvanına sahip Ali Hamurlu yeniden muhtar oldu

Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Güvendik köyünde 40 yıldır muhtarlık yapan, 'Türkiye'nin en yaşlı muhtarı' unvanına sahip Ali Hamurlu yeniden muhtar oldu.

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Kilis'in Güvendik köyünde muhtarlık yapan, "Türkiye'nin en yaşlı muhtarı" unvanına sahip 93 yaşındaki Ali Hamurlu yeniden seçildi.
 
Elbeyli ilçesinin 20 haneli, 73 nüfuslu Güvendik köyünde yaklaşık 40 yıldır muhtarlık yapan Hamurlu, 1978'den bu yana olduğu gibi bugün gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de geçerli sayılan 57 oyun tamamını alarak yeniden muhtar oldu.
 
Oyların teslim edilmesinin ardından köyün gençleri muhtarlık binasına gelerek Hamurlu ile görüştü. Hamurlu, gençlere cami ve köy yolunun bakımı sözünü verdi, çeşitli tavsiyelerde bulundu.
 
Hamurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır muhtarlık yaptığını, 5 yıl daha görevini sürdüreceğini söyledi.
 
İlerlemiş yaşına rağmen birçok gençten daha dinamik olduğunu, enerjisini her gün yürümeye, alkol ve sigaradan uzak kalmaya borçlu olduğunu belirten Hamurlu, "Gençlere tavsiyem, bol bol yürümeleri, içki içmemeleri ve sigaradan uzak durmaları." dedi.
 
Hamurlu, seçim sonuçlarının herkese hayırlı olmasını diledi, muhtarlardan vatandaşa sahip çıkmalarını istedi.
 
Köy sakinlerinden Servet Yavuz da Hamurlu'ya çok güvendiklerini, bir dönem daha muhtar olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

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