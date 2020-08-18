Türkiye'nin eski tuğgenerali sınır dışı etme kararı BAE ve Suudi Arabistan'ı ayağa kaldırdı

IHA 18 Ağustos 2020 Salı 16:33 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 16:33

Edinilen bilgiye göre, gözaltına alındıktan sonra işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Rahhal, buradaki işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Türkiye tarafında olaylar bu şekilde ilerlerken, Suudi Arabistan destekli El Arabiya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Orient gibi çeşitli medya kuruluşlarında, Rahhal’ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya çalışılan açıklamalarda bulunulduğu tespit edildi. Ayrıca, Rahhal’ın katıldığı TV programlarında Suriye Milli Ordusu (SMO) ve askerlerine yönelik beyanlarda bulunduğu bilgisi de edinildi.

BAE ve Suudi Arabistan’dan Rahhal’a destek

Sınır dışı edilmek için gözaltına alınan Rahhal için BAE ve S. Arabistan menşeli sosyal medya hesaplarından tepkiler yağması da dikkat çekti. Söz konusu hesaplar üzerinden, Rahhal’ın Türkiye’yi eleştirdiği için gözaltına alındığı, haksızlığa uğradığı yönünde BAE ve Suud destekli birçok sosyal medya paylaşımı da yapıldı. Bu durum, Rahhal’ın Türkiye’ye yönelik yalan iddiaları hangi amaçla söylediğini ortaya koyması açısından da önemli.