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Türkiye'nin F-16 almasından korktular! Satışı engellemek için harekete geçtiler

Türkiye'nin F-16 almasından korkan Yunan, Rum ve Ermeni lobiler ABD'de harekete geçti. Satışın engellenmesini isteyen Türkiye karşıtı gruplar kampanya başlattı.

15 Nisan 2022 Cuma 10:41 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 10:41
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ABD ile yürütülen F-16 görüşmelerinin Türkiye lehine olmasından rahatsızlık duyan Yunan, Rum ve Ermeni gruplar Türkiye'ye F-16 satılmaması için harekete geçti.

Washington DC merkezli 10 Türkiye karşıtı grup #NoJetsForTurkey (Türkiye'ye jet yok) isimli bir kampanya başlattı. Kampanya, direkt Senatörlere gitmesi için ABD içinde herkesin katılabileceği bir dilekçe mektup tarzında düzenlendi.

Kampanyaya destek veren gruplar arasında, Helenik Amerikan Liderlik Konseyi, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Kıbrıs için Adalet Uluslararası Koordinasyon Komitesi (PSEKA), Kaliforniya Amerikan Helenik Konseyi, Hindu Amerikan Vakfı, gibi gruplar yer alıyor.

Yunan savunma sanayii ve güvenlik hesapları ise Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyon paketi sağlanmaması için sosyal medyada algı operasyonuna girişti.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN KONGRE'YE F-16 MEKTUBU

Diğer yandan 6 Nisan'da ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satılmasına ilişkin bir mektup göndermişti.

Mektupta, Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceği belirtilmişti.

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