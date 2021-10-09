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Türkiye'nin F-16 teklifiyle ilgili ABD'den açıklama

Reuters, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı almak için teklifte bulunduğunu yazmıştı. F-16 konusuyla ilgili ABD'den açıklama geldi.

Reuters9 Ekim 2021 Cumartesi 00:03 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 00:03
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Reuters haber ajansı, Türkiye'nin 40 adet F-16 savaş uçağı ve varolan yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın almak için ABD'ye talepte bulunduğunu duyurmuştu.

F-16 konusuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Politika gereği, Bakanlık, önerilen savunma satışları veya transferleri Kongre'ye resmi olarak bildirilinceye kadar onaylamaz veya yorum yapmaz" dedi.

Satın alma ABD'nin Yabancı Askeri Satışlar düzenlemelerine tabi olduğu için ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra da ABD Kongresi'nden onay alması gerekecek.

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