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Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği yardım uçağı üzerinden algı operasyonuna kalkışan İP'li Çömez'den skandal sözler

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği yardım uçağı üzerinden algı operasyonuna kalkıştı. Skandal bir paylaşım yapan Çömez, masum çocukların ve sivil vatandaşların imdadına yetişecek olan yardım uçağını hedef aldı.

23 Ekim 2023 Pazartesi 07:42 - Güncelleme:
Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği yardım uçağı üzerinden algı operasyonuna kalkışan İP'li Çömez'den skandal sözler
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İyi Parti'den Balıkesir Milletvekili olan Çömez, sosyal medya hesabından ırkçı bir paylaşım yaparak, derdinin Millet ve hizmet olmadığını bir kez daha gösterdi. Sağlık Bakanlığının Gazze'de masum çocuklar ve siviller için hazırladığı yardım uçağıyla aklınca dalga geçen Çömez, Türkiye'de görev yapan Suriyeli doktorları hedef aldı.

DOKTORLAR GÖNÜLLÜ OLDU

Gazze'ye yardım için, 20 kişilik uzman hekim ekibi, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyacak Cumhurbaşkanlığı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanıyor. 20 kişilik uzman ekip, Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekip, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçağın, ilaç, tıbbi malzemelerle sabah Mısır'a hareket edeceğini belirterek, "Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak." ifadesini kullandı.

IRKÇI PAYLAŞIM

Sağlık Bakanlığının yardım uçağı paylaşımını alıntı yaparak, kendi sosyal medya hesabından paylaşan İP'li Çömez, tüm dünyanın gözleri önünde işlenen insanlık suçlarına gözlerini kapattı ve Türkiye'nin bölgeye yolladığı yardım uçak üzerinden ırkçı paylaşımda bulundu. Çömez, paylaşımında, Türkiye'de görev yapan Suriyeli doktorları hedef alarak, "Diplomaları var mı yok mu belli değil, güvenlik soruşturmaları yapılmamış, hani şu ana dilleri Arapça olanlar var ya onlardan bahsediyorum. O uçakta bunlardan da var mı? diyerek ırkçılık içeren skandal bir paylaşım yaptı.

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