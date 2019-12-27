Türkiye’nin gözü bugün Gebze’de olacak! Örtüsü kalkıyor

27.12.2019 03:35 - Güncelleme: 27.12.2019 03:35

Türkiye’nin merakla beklediği Türkiye’nin Otomobili’nin yürüyen ilk ön gösterimi bugün gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın direksiyonuna geçeceği Türkiye’nin Otomobili, ekonomiye de ciddi anlamda katkı sağlayacak. Türkiye’nin vizyon projelerinden biri olarak görülen ‘Türkiye’nin Otomobili’nin başlangıçta C Segmentinde elektrikli bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda model sayısını 5’e çıkarması planlandı. Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait olacak projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar Euro, cari açığa 7 milyar Euro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor.

AKILLI OLACAK

TOGG’un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak. Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG’un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor. Akıllı otomobil, fişte bırakılan ütüden, internet alışverişinden, yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken bile araca teslimine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor. 2022 yılında seri üretime geçmesi beklenen otomobilin, iç pazar dışında 2-3 yıldan sonra başta Avrupa merkezli olmak üzere uluslararası ihracat pazarlarına açılması da planlanıyor.

ELEKTRİKLİ 4 ÇEKER OLACAK