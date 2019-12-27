Türkiye’nin gözü bugün Gebze’de olacak! Örtüsü kalkıyor

Türkiye’nin merakla beklediği Türkiye’nin Otomobili’nin yürüyen ilk ön gösterimi bugün gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın direksiyonuna geçeceği Türkiye’nin Otomobili, ekonomiye de ciddi anlamda katkı sağlayacak. Türkiye’nin vizyon projelerinden biri olarak görülen ‘Türkiye’nin Otomobili’nin başlangıçta C Segmentinde elektrikli bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda model sayısını 5’e çıkarması planlandı. Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait olacak projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar Euro, cari açığa 7 milyar Euro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor.
AKILLI OLACAK
TOGG’un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak. Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG’un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor. Akıllı otomobil, fişte bırakılan ütüden, internet alışverişinden, yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken bile araca teslimine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor. 2022 yılında seri üretime geçmesi beklenen otomobilin, iç pazar dışında 2-3 yıldan sonra başta Avrupa merkezli olmak üzere uluslararası ihracat pazarlarına açılması da planlanıyor.
ELEKTRİKLİ 4 ÇEKER OLACAK
Türkiye’nin Otomobili’nde farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu ve difüzörünün ardından dün de elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı. Elektrik sistemiyle birlikte bataryalar ve 4 tekerde de bulunan elektrikli motor ön plana çıktı. Süspansiyon sistemi elemanları olan amortisörler de videolarda yer aldı. 4 tekerden çekişli olacak olan yerli otomobilin arka tarafına ilişkin de silüet oluşmaya başladı. Arka tampon ve stop lambalarına ilişkin de fikir oluştu. Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor.
YOLDA İLK GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI
TOGG Twitter’dan yerli otomobilin iç görselini de yayınlandı. İstanbul’un Fethi’ne yapılan vurgu ile saat 14:53’te otomobilin iç görseli milyonlarca bekleyenle buluştu. Arabanın içinde deri koltuklar, kapı döşemelerinde Selçuklu mimarisi figürler kullanıldı. Cumhuriyetin ilanına atıfla saat 19:23’te yapılan paylaşımda ise yerli otomobilin görüntüsü yayınladı. Gebze’deki Bilişim Vadisi’nden çıkan araç Osmangazi Köprüsü’nden geçti. Otomobilin ön camı dışında her yeri kapatıldı. Sosyal medya hesabında, ‘Direksiyonunda biz varız’, ‘Her şeyiyle bizim’ paylaşımları yapıldı.
TÜSİAD’DAN TAM DESTEK
Türkiye’nin Otomobili’nin ön gösterimi için geri sayım devam ederken, Türk iş dünyasında araca ilişkin ilgi ve merak uyandı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski “TÜSİAD olarak tüm çalışmalarımızda yerli teknoloji üretiminin önemini vurguluyoruz ve bu alanda ekosistemi destekleyen projeler yürütüyoruz. Bu yönde başarılı bir atılım olmasını dilediğimiz Türkiye’nin Otomobili girişimini candan kutluyoruz” dedi. Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner, ‘yeniliğe yolculuğun’ her zaman heyecan verici olduğunu belirterek, “Türkiye’nin Otomobili yerel ile evrenseli buluşturuyor. Yolu açık olsun. Türkiye’nin Otomobili’nin geliştirilmesinde emeği geçen herkesi şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.
Varank: Bize ait bir otomobile kavuşuyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın ön gösterimi yapılacak Türkiye’nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye’ye ait bir otomobile kavuşulacağını belirterek, “Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcornlar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız” dedi. KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni, KOSGEB Başkanlık Binası’nda gerçekleştirildi. Varank, burada yaptığı konuşmada, ayrıca göreve geldikten sonra Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’nı devreye aldıklarına dikkati çekerek, “Sene başında uygulamaya başladığımız bu programla hem geleneksel hem de teknoloji tabanlı işlerde faaliyet gösteren işletmelere destek olduk. Program kapsamında uyguladığımız girişimcilik eğitimlerinin tamamını dijital ortama aktararak e-Devlet üzerinden vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” diye konuştu.