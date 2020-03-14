İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3299
  • EURO
    7,0451
  • ALTIN
    319.381
  • BIST100
    95605.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Bayraktar TB2' İHA Yunan sınırında Türkiye'nin gözü oluyor
Güncel

'Bayraktar TB2' İHA Yunan sınırında Türkiye'nin gözü oluyor

Milli insansız hava aracı (İHA) 'Bayraktar TB2', Yunanistan'ın Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılara yönelik sert tutumuna karşı Türk sınır güçlerinin adeta 'gökyüzündeki gözü' oluyor.

HABERİN
VİDEOSU
AA14 Mart 2020 Cumartesi 11:15 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 11:25
ABONE OL

"Bayraktar TB2", Yunanistan sınırında "1453" uçuş koduyla devriye görevi yapıyor. Milli İHA'nın kaydettiği görüntüler, görüntü aktarma merkezinde askeri yetkililerce izleniyor.

Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olarak sığınmacıları Türk tarafına dönmeye zorlamasının tespiti durumlarında, piyade birlikleri ve özel harekat polislerine bilgi veriliyor. Birliklerin belirtilen bölgeye intikali sonrası Yunanistan yasa dışı faaliyetini gerçekleştiremiyor.

'Bayraktar TB2' İHA Türkiye'nin sınırda gözü oldu

Edirne Valisi Ekrem Canalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır devriyesine başlayan ve taktik sınıfta dünyanın en iyi insansız hava aracı platformu olan "Bayraktar TB2'nin sınır birliklerinin ihtiyaç duyduğu anlık bilgi akışına büyük katkı sunduğunu söyledi.

Sınır birliklerinin adeta "gökyüzündeki gözü" olan milli İHA sayesinde Yunanistan'ın geri itmelerinin önüne geçildiğini ifade eden Vali Canalp, "Bayraktar TB2'nin sınır birliklerinin gücüne güç kattığını kaydetti.

- "HÜR VE ÖZGÜR ..."

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, milli İHA'nın Yunanistan sınırında devriye uçuşuna başladığına ilişkin bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bayraktar, #milliteknolojihamlesi etiketiyle yaptığı paylaşımında "Doğudan batıya, kuzeyden güneye... Semalarımızda hür ve özgür..." mesajını yayınlamıştı.

Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara attıkları gaz bombalarından etkileniyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik
Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik

Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik

Cezaevinde şişlediler
Cezaevinde şişlediler

Cezaevinde şişlediler

İtalya'ya bir şok da AB'den
İtalya'ya bir şok da AB'den

İtalya'ya bir şok da AB'den

Çarpıcı Koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 2 ayı sonsuza dek hatırlayacağız
Çarpıcı Koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 2 ayı sonsuza dek hatırlayacağız

Çarpıcı Koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 2 ayı sonsuza dek hatırlayacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.