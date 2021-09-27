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Güncel

Türkiye'nin güney ve batısında sıcaklıklar 2-4 derece artacak

Türkiye'nin güney ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 2-4 derece üstünde olması bekleniyor.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 08:45 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 08:46
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus öngörülüyor.

Sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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