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Vaka sayılarında artış sürüyor! İşte son rakamlar

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti.

AA10 Mart 2021 Çarşamba 20:57 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 21:10
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Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 67 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 814 oldu.

Son 24 saatte 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 548 bin 238'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 821 bin 943, vefat sayısı 29 bin 227, ağır hasta sayısı 1309 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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