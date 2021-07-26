Reuters 26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:32 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:32

Aile bu yılın başında Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınmıştı. Türk yetkililer, ailenin Yeni Zelanda'ya iade edilmesini talep etmişti.

Ardern, Wellington'da kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda bu kararı kolay almadı. Çocukların da dahil olduğu bu durumun detaylarını ve uluslararası sorumluluğumuzu göz önünde bulundurduk" dedi.

Ailesi, 6 yaşındayken Avustralya'ya taşınan ve 2014'te Avustralya pasaportuyla Suriye'ye giden kadınının Yeni Zelanda ve Avustralya vatandaşlığı vardı. Ancak Avustralya hükümeti kadının vatandaşlığını iptal etmiş ve Yeni Zelanda'nın çağrılarına rağmen kararını geri almayı reddetmişti.

Türk yetkililer 26 yaşındaki kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'a mensup bir terörist olduğunu ifade ediyorlar.