İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2021 Pazartesi / 16 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5883
  • EURO
    10,1329
  • ALTIN
    499.474
  • BIST100
    1349.91
Güncel

Türkiye'nin iade talebini kabul ettiler!

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, arananlar listesinde mavi kategoride yer alan DEAŞ'lı kadın vatandaşının ve iki çocuğunun Türkiye tarafından iade talebini kabul etti.

Reuters26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:32 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:32
ABONE OL

Aile bu yılın başında Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınmıştı. Türk yetkililer, ailenin Yeni Zelanda'ya iade edilmesini talep etmişti.

Ardern, Wellington'da kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda bu kararı kolay almadı. Çocukların da dahil olduğu bu durumun detaylarını ve uluslararası sorumluluğumuzu göz önünde bulundurduk" dedi.

Ailesi, 6 yaşındayken Avustralya'ya taşınan ve 2014'te Avustralya pasaportuyla Suriye'ye giden kadınının Yeni Zelanda ve Avustralya vatandaşlığı vardı. Ancak Avustralya hükümeti kadının vatandaşlığını iptal etmiş ve Yeni Zelanda'nın çağrılarına rağmen kararını geri almayı reddetmişti.

Türk yetkililer 26 yaşındaki kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'a mensup bir terörist olduğunu ifade ediyorlar.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.