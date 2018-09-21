Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye’nin İdlib için ortaya koyduğu çözüm terör örgütü PYD'ye son darbe oldu

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonuyla terör grupları bölgeden temizlendi. Türkiye’nin İdlib için ortaya koyduğu çözüm önerisi ise PYD'ye son darbe oldu!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye terör örgütünün koridor hayaline ilk darbeyi Fırat Kalkanı Operasyonu ile indirdi. Terör örgütü DEAŞ’ın elinde bulunan bu bölge temizlenerek Suriye’nin gerçek sahiplerine bırakıldı. Türkiye, terör örgütünün koridor hayaline en büyük darbesi ise Zeytin Dalı Operasyonu'yla indirdi.
 
Örgütün işgal ettiği Afrin, ÖSO tarafından temizlendi. Sonrasında, örgütün Fırat’ın batısındaki son tutanak noktası Münbiç ve Telrıfat bölgesi kaldı. Koridor hali her geçen gün yıkılan terör örgütün Akdeniz’e ulaşma hayali, rejimle birlikte gerçekleştirmeyi planladığı İdlib operasyonuna kalmıştı. Türkiye’nin İdlib’de olası bir operasyonun önüne geçmek için gerçekleştirdiği girişimler, terör örgütünün umuduna son darbeyi indirdi. Türkiye son iki yılda attığı adımlarla terör örgütünün Akdeniz’e ulaşma planları yerle bir edilmiş oldu. 
 
TEHDİDİN ÖNÜNE GEÇİLECEK  
 
Şimdi Türkiye, Fırat’ın doğusunda da örgütün varlığını sonlandırılmasını hedefliyor. Terör örgütünün hem Türkiye’ye tehdit olmasının önüne geçilmesi, hem de Suriye’nin geleceğine yönelik olarak tehdit oluşturmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Bundan sonra atılacak adımlar bu kapsamda planlanıyor.
 
IRAK VE SURİYE TEZKERESİ MECLİS'TE
 
Cumhurbaşkanlığı, Irak ve Suriye tezkeresini süresinin 1 yıl daha uzatılması talebiyle TBMM'ye gönderdi. Bu tezkere Cumhurbaşkanlığının ilk tezkeresi olma özelliğini taşıyor.
 
(Akşam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEKNOFEST´te dev yarış! F-16´ya karşı yarıştılar

TEKNOFEST´te dev yarış! F-16´ya karşı yarıştılar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı Statistics Times açıkladı

Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı Statistics Times açıkladı

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA