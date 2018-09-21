Türkiye’nin İdlib için ortaya koyduğu çözüm terör örgütü PYD'ye son darbe oldu

Türkiye terör örgütünün koridor hayaline ilk darbeyi Fırat Kalkanı Operasyonu ile indirdi. Terör örgütü DEAŞ’ın elinde bulunan bu bölge temizlenerek Suriye’nin gerçek sahiplerine bırakıldı. Türkiye, terör örgütünün koridor hayaline en büyük darbesi ise Zeytin Dalı Operasyonu'yla indirdi.

Örgütün işgal ettiği Afrin, ÖSO tarafından temizlendi. Sonrasında, örgütün Fırat’ın batısındaki son tutanak noktası Münbiç ve Telrıfat bölgesi kaldı. Koridor hali her geçen gün yıkılan terör örgütün Akdeniz’e ulaşma hayali, rejimle birlikte gerçekleştirmeyi planladığı İdlib operasyonuna kalmıştı. Türkiye’nin İdlib’de olası bir operasyonun önüne geçmek için gerçekleştirdiği girişimler, terör örgütünün umuduna son darbeyi indirdi. Türkiye son iki yılda attığı adımlarla terör örgütünün Akdeniz’e ulaşma planları yerle bir edilmiş oldu.

TEHDİDİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Şimdi Türkiye, Fırat’ın doğusunda da örgütün varlığını sonlandırılmasını hedefliyor. Terör örgütünün hem Türkiye’ye tehdit olmasının önüne geçilmesi, hem de Suriye’nin geleceğine yönelik olarak tehdit oluşturmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Bundan sonra atılacak adımlar bu kapsamda planlanıyor.

IRAK VE SURİYE TEZKERESİ MECLİS'TE

Cumhurbaşkanlığı, Irak ve Suriye tezkeresini süresinin 1 yıl daha uzatılması talebiyle TBMM'ye gönderdi. Bu tezkere Cumhurbaşkanlığının ilk tezkeresi olma özelliğini taşıyor.

(Akşam)