Türkiye’nin İdlib'deki başarısı Esed rejiminin kanlı planlarını bozdu

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül'de Soçi'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı. Türkiye, silahlı muhalif ve örgütlerin ateşkes bölgesinden çekilmesi konusunda büyük bir başarı elde etti. Putin önceki gün, “Türk partnerlerimiz çok sıkı çalışıyor” diyerek Türkiye’ye teşekkür etti.

Anlaşmayı çiğniyor

Türkiye’nin tüm dünyanın takip ettiği bölgedeki üstün çabaları Suriye’nin kanlı rejimini rahatsız etti. Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, Türkiye’nin başarısına gölge düşürmek amacıyla bölgedeki tahriklerini yoğunlaştırdı. Rejim ordusunun ateşkesin korunması için varılan anlaşmaya rağmen bölgeye saldırılar düzenlediği bildirildi.

Siviller dönüyor

Bölgedeki yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, rejim güçleri Lazkiye ilinin kırsalı, İdlib'in güneyi, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzeyiyle batısındaki köylere yönelik topçu saldırıları yapıyor. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin yaralandığı öğrenildi. Esed’in tüm bu provokasyonlarına rağmen Türkiye’nin çabaları İdlib’de sivillere huzur getirdi. Saldırılar nedeniyle kentten göç eden 80 binin üzerinde sivil evlerine geri döndü.

(Güneş)