Türkiye'nin İhracatta Öne Çıktığı Veriler Hazırlandı
'Discover the Power' sloganıyla oluşturulan veriler, Türkiye'yi uluslararası arenada tanıtmaya devam ediyor.
Twitter'da yer alan, gönüllü ihracat elçileri tarafından TİM'in Discover the Potential kampanyasına destek olmak için açılan @TurkeyDTPower hesabı, ''Discover the Power'' (Gücü Keşfet) sloganı altında Türkiye ile ilgili tanıtım çalışmalarına yenilerini ekledi.
Paylaşılan görsellerde Türkiye'nin uluslararası arenadaki sebze ve meyve ihracatından, sağlık turizmi ve askeri ihracatına kadar birçok öne çıkan veriye ait çalışma hazırlandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.