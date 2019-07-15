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Türkiye’nin ikinci kurtuluş şafağı

  • SEMİH YALÇIN MHP Genel Başkan Yardımcısı
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TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporuna göre FETÖ elebaşı Gülen, daha 70’li yılların başında CIA’in oltasına takılanlardandır. 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi’nden sonra ise devletin her kademesinde kadrolaşma ve sivrilme imkânı bulan FETÖ, görüş ve fikirlerini de çeşitli medya organlarıyla yaymaya başlamıştır. FETÖ, 2000’li yılların ortalarından itibaren ABD desteğinde devletin her kademesine nüfuz edebilen bir örgüt hâline gelmiştir. 

Ağları yarım yüzyıl boyunca kademe kademe örülen ihanet, milletin hür ve müstakil yaşama azmini hesaba katmamıştır. O gün Türk milleti; varlığına, egemenliğine ve bütünlüğüne yönelen büyük tehdidi bertaraf etmek için göğsünü siper etmiştir. Millete gözünü kırpmadan kurşun sıkabilen, ele geçirdikleri uçaklarla TBMM’yi bombalayabilen, halkın üzerine tankları sürebilen azgın güruh; milletin efsanevi kararlılığıyla etkisiz hâle getirilmiştir. 15 Temmuz Millî İrade ve Demokrasi Şahlanışı, Millî Mücadele kadar olmasa da sonuçları bakımından Türkiye’nin ikinci kurtuluş şafağıdır. 

Darbe teşebbüsü başarılı olsaydı, FETÖ yönetimi ele geçirdikten sonra ipleri küresel aktörlerin ellerine teslim edecek ve Türkiye tamamen uydulaştırılmış bir devlet hâline getirilecekti.

15 Temmuz ihanet gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

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