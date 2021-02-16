Türkiye'nin iklim değişikliğiyle yeni mücadele hedefleri ve yol haritası yarın açıklanacak

AA 16 Şubat 2021 Salı 16:45 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 16:47

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla hazırlanan, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesini ve hedeflerini ortaya koyan "İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç Bildirgesi"ni kamuoyuna duyuracak.

Bakanlık tarafından ocak ayında akademisyenler, uzmanlar, ilgili sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "İklim Değişikliğiyle Mücadele Çalıştayı"nda, "iklim değişikliğine uyum", "sera gazı emisyonlarının azaltılması", "karbon fiyatlandırma", "Paris Anlaşması", "teşvikler ve finans mekanizmaları", "İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulunun yapılandırılması" başlıkları ele alındı.

Çalıştay kapsamında alınan kararlar başta olmak üzere bugüne kadar yapılan bütün çalışmalara ilişkin sonuç bildirgesi hazırlandı.

Emine Erdoğan'ın katılımıyla yarın Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde kamuoyuna açıklanacak sonuç bildirgesinde, Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi Eylem Planı hazırlıkları, iklim ve çevre dostu üretim ile iklim dostu yatırımların desteklenmesi, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması için yeni eylem planlarının hayata geçirilmesi gibi önemli kararların yer alması bekleniyor.

- Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel iklim değişikliğiyle mücadele için çalışmalarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne TBMM'nin onayıyla taraf olan Türkiye, Avrupa Birliği ile de çevre müzakerelerini başlatıp, 2009'da Kyoto Protokolü'nü imzaladı.

Bakanlık, 2010'da Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi, 2011'de de Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı'nı yayımladı. Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı'nı da 2019'da hazırlayan Bakanlık, daha sonra 6 bölge için oluşturulan "Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları"nı da uygulamaya aldı.

Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları kapsamında ise 30 büyükşehir belediyesi için hazırlanacak Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları'nın çalışmaları devam ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 21. Taraflar Konferansı'na katılan ve 2016'da Paris Anlaşması'na imza atan Türkiye, anlaşma kapsamında, sera gazı emisyonunu 2012-2030'da yüzde 21 azaltma hedefini sürdürüyor.

Öte yandan, Meclis'ten geçen kanunla, Türkiye Çevre Ajansının kurulması, sıfır atığın yaygınlaştırılması, depozito iade sisteminin tek merkezden, daha etkin yürütülmesi çalışmaları devam ediyor.