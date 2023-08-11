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Türkiye'nin ilk kadın amirali... Gökçen Fırat'ın yeni görevi belli oldu

YAŞ kararıyla tuğamiral rütbesine terfi ettirilerek Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat'ın görev yeri Resmi Gazete'de yayımlandı. Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı görevine atandı.

NTV11 Ağustos 2023 Cuma 16:26 - Güncelleme:
Türkiye'nin ilk kadın amirali... Gökçen Fırat'ın yeni görevi belli oldu
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Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın yeni görevi belli oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Kurmay Albay Gökçen Fırat, YAŞ kararlarıyla tuğamiral rütbesine yükseltildi. Böylece TSK'da ilk kez bir kadın kurmay albay amiral rütbesine terfi ettirildi. Fırat, aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın savaş gemisi komutanıydı.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Tuğamiral Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı görevine atandı.

GÖKÇEN FIRAT KİMDİR?

Gökçen Fırat, 22 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türkiye cumhuriyet tarihinin ilk kadın amiralidir.

1998'de Deniz Harp Okulundan mezun oldu. Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'nin komutanlığını yaparak Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı oldu. TCG Yavuz fırkateyninde su altı silahları subaylığı ve denizaltı savunma harbi subaylığı yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığında karargâh görevlerinde bulundu. Norveç'teki SACT Müşterek Harp Merkezi'nde ve İngiltere'deki MC Northwood Deniz Komutanlığında görev yaptı. 2019 yılında Deniz Harp Enstitüsünde kurmay subaylık eğitimini tamamladı ve deniz kurmay albay rütbesine terfi etti.

2023 yılında tuğamiral rütbesine terfi etti.

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