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Türkiye’nin İlk Şampuan Markası Blendax’tan Nostalji Serisi…

Türkiye’nin ilk şampuan markası Blendax, şimdi nostaljik ambalajlarını raflara taşıyor. Saçlarda dolgunluk, raflarda nostalji esintisi başlıyor.

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Çiçek çocukların, rengarenk elbiseleri ile dünyaya bambaşka bir hava getirdiği zamanlar. Herkes aya yolculuğu konuşuyor. Rolling Stones ve Beatles’ın altın yılları... Zeki Müren ise Türkiye’nin parlayan yıldızı. Takvimler 1960’ları gösteriyor ve Türkiye ilk şampuan markası Blendax’la tanışıyor… Marka, o günlerden bu yana "Baş Döndüren Dolgun Saçlar”ın vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Blendax şimdi herkesi zamanda yolculuğa çıkaran nostalji serisini raflara taşıyor.

 

Blendax, ünlü ferah kokusu ve güçlü formülü ile 50 senedir Türk kadınlarının saçlarına imzasını atıyor. Blendax’ın %100 dolgunluk kazandıran formülü sayesinde saçlar hacmini korurken, doğal bir parlaklığa kavuşuyor ve kolay şekil alıyor. Formül, 48 saate kadar süren “Baş Döndüren Dolgun Saçlar” sunuyor. Blendax deneyimi erkekleri de es geçmiyor ve marka nostalji serisinde güçlü kepeğe karşı etkili formülüne de yer veriyor.

 

Geçmişten bugüne, kişisel bakım rutininin vazgeçilmez bir parçası olan Blendax’ın keyifli nostaljik ambalajları, tüketiciler ile Migros raflarında buluşmayı bekliyor.

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