10 Eylül 2020 Perşembe 08:31 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 08:31

Terör örgütü PKK’nın sınır ötesindeki eğitim ve lojistik kamplarına yoğun operasyonlar düzenleyen ve örgütün sözde üst düzey isimlerini etkisiz hale getiren Türkiye’nin, PKK kamplarının boşaltılması için İran ve Irak merkezi hükümetine yaptığı baskılar sonuç verdi. Yıllardır PKK’yı görmezden gelen İran, Türkiye ile ortak operasyon konusunda anlaştı. Masada terör örgütünün kalesi konumunda bulunan Sincar’daki yapılanması da var. Türkiye, Irak ve Bölgesel Yönetimle bu konudaki görüşmelerine son dönemde hız verirken, terör örgütünün Suriye’deki yapılanmasına mühimmat ve maddi destek veren ABD de Sincar’ın tahliyesine yeşil ışık yaktı.

İRAN’DA SALDIRILAR ARTTI

Yeni Şafak'ın haberine göre; Son 1 ayda PKK’nın İran topraklarındaki saldırılarını artırması Tahran’ı da harekete geçirdi. Önceki gün düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısında PKK/PJAK sorunu da ele alındı. Toplantıda İran ve Türkiye’nin PJAK’a karşı ortak hareket etmesi kararı alındı. Toplantı sonrası açıklanan sonuç bildirgesinde, PKK/PJAK ve bölgedeki tüm terör örgütlerinin Türkiye’nin ve İran’ın güvenliğine karşı ortak tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

ORTAK OPERASYON MASADA

Ortak sınır hattında bulunan PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerinin militanlarının eylemlerine karşı mevcut olan iş birliği mekanizmalarından tam olarak istifade etmenin önemine değinilirken, terörizm ile örgütlü suça karşı sonuç odaklı iş birliği amacıyla ortak operasyonlar dahil eş güdüm içinde adım atmanın, her iki ülkenin sorumluluğunda olduğunu vurgulandı.

Sincar’da geri sayım

PKK’nın Irak içerisindeki ikinci Kandil’i konumundaki Sincar için de geri sayım başladı. Türkiye’nin operasyonlarına engel olmaya çalışan ABD, PKK’nın Sincar’dan tahliyesi için devreye girdi. Irak basınında yer alan bilgilere göre Sircar’daki PKK varlığı Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi’nin geçtiğimiz ay ABD’ye yaptığı ziyarette gündeme geldi. ABD, Irak Başbakanı’na Sincar konusunda Irak Merkezi Yönetim, Bölgesel Yönetim ve Türkiye arasındaki bir çalışmaya destek sözü verdi.

KASABALARA TAŞINIYORLAR

ABD teröristlerin bölgeden uzaklaştırılmasını ve yerine sivil bir yönetim oluşturulmasını önerdi. Hafta başında Türkiye’de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani’nin ziyaretinde de Sincar konusu ele alındı. Türkiye’nin ABD’nin teklifini masaya yatırdığı belirtildi.

Öte yandan PKK’nın Sincar ilçe merkezindeki varlığının ortaya çıkmasının ardından, örgütün kamplarını ve eğitim merkezlerini ilçe merkezinden çıkararak, Sincar’ın çevresinde bulunan köy ve kasabalara taşıdığı da öğrenildi. Özellikle Bare kasabası ve çevresine yerleştiği öğrenilen terör örgütü PKK’nın Sincar’daki milis sayısının 3 bin civarında olduğu da tespit edildi. Suriye Duhok’taki PKK kamplarından çıkan teröristlerin önce Sincar’a, ardından da Bare kasabasına geldiği ve buradan da Kuzey Irak’ta bulunan kamplara geçiş yaptıkları belirtildi. Sincar’da YBŞ adı altında faaliyet yürüten PKK’lı teröristlerin Irak merkezi hükümetinden Haşdi Şabi üzerinden maaş aldığı da öne sürülmüştü.