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Türkiye'nin İsrail'e vereceği iddia edilmişti! Habere yalanlama geldi

Osmanlı döneminde Doğu Kudüs'te bulunarak İstanbul'a getirilen antik bir yazıtın İsrail'e verileceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

AA13 Mart 2022 Pazar 13:34 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 13:34
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Times of Israel haber sitesinde ismini açıklamayan İsrailli bir kaynağa dayandırılan haberde, İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan ve en önemli antik İbranice yazıtlardan biri olarak bilinen Türkiye'ye ait "Siloam yazıtının" (Silvan yazıtı) İsrail'e verileceği iddia edildi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre böyle bir durum söz konusu değil.

Yazıtın 1880'de bulunduğu yer olan Doğu Kudüs'ün o dönem Osmanlı toprağı, şimdi ise buranın Filistin devletinin parçası olduğunu belirten diplomatik kaynaklar, söz konusu tarihi eserin İsrail'e verileceği yönündeki haberlerin yalan olduğunu söyledi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre Tel Aviv yönetimi bu yazıtı daha önce de birçok kez Türkiye'den istedi ancak her seferinde ret cevabı aldı.

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