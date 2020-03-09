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'Türkiye'nin Kahraman Kadınları' programında şehit annesi duygularını anlattı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 'Türkiye'nin Kahraman Kadınları' programına katılan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, duygularını anlattı.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 16:27 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 16:27

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programın duygu yüklü olduğunu belirten Yalçın, "Bizi unutmayanlara teşekkür ederiz." dedi.

Yalçın, diğer şehit annelerinin yer aldığı programa, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın Karabük'te yaşayan annesi Ülker Akpınar ile gittiklerini aktararak, programda şehit aileleri için çekilen videonun gösterildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileriyle yakından ilgilendiğini anlattı.

- "HER ZAMAN YANIMIZDALAR"

Programdan çok etkilendiklerini belirten Yalçın, "Cumhurbaşkanımızın da çok etkilendiğini ve gözyaşı döktüğünü gördük. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Her zaman yanımızdalar. Emine hanım sağ olsun, geldi yanımıza bize sarıldı. Cumhurbaşkanımız ile de selamlaştık." diye konuştu.

Yalçın, devletin hiçbir zaman yardımlarını esirgemediğini vurgulayarak, yetkililerin sürekli ziyarete geldiğini, hiçbir zaman onların yokluklarını hissetmediklerini sözlerine ekledi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

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