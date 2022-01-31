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Türkiye'nin kampanyasını tanıttılar: Türk vatandaşlarından destek yağdı

Belçika'nın önde gelen medyası, Türkiye'nin isminin uluslararası kullanımının 'Turkey' yerine Türkçedeki gibi olması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan 'Hello Türkiye' kampanyasına yer verdi.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 15:29 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 15:37
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Belçika'nın ulusal kanallarından RTBF, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ülkenin ulusal ve uluslararası isminin "Türkiye" olarak kullanımına yönelik başlatılan kampanyayı tanıttı.

Türk bayrağı ve İstanbul'dan ilgi çekici görsellere yer verilen paylaşımın altına Türk vatandaşlarının destek mesajları yazdığı görüldü.

Paylaşımda ayrıca "Turkey" kelimesinin uluslararası kullanımının "Türkiye" olarak değiştirilmesi için Birleşmiş Milletlerce onaylanması gerektiği belirtildi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Fransızca yayın yapan RTL kanalında "C'est pas tous les jours dimanche" (Her gün pazar değil) programına katılarak, isim değişikliği talebinin gerekçelerini paylaştı.

- HELLO TÜRKİYE KAMPANYASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 13 Ocak'ta İletişim Başkanlığınca ülkenin ulusal ve uluslararası isminin "Türkiye" olarak kullanımını, uluslararası mecralarda daha etkin şekilde duyurmak amacıyla başlatılan "Hello Türkiye" kampanyasına ilişkin açıklama yapmıştı.

Altun, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ihraç ürünlerin yanı sıra diğer devletler ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalarda, "Turkey" yerine "Türkiye" ibaresinin kullanılması için 21 Aralık 2021'de bir genelge yayımladığını anımsatmıştı.

Altun, o günden itibaren bu yöndeki çalışmalarını sürdürdüklerini ve "Türkiye" isminin uluslararası platformlarda tanıtılması için bir dizi faaliyet yürüttüklerini bildirmişti.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • Hello Türkiye
  • Belçika

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