İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye’nin kardan yapılan en büyük şehit askerler heykelinin açılışı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen 90 bin askerin anısına kardan yapılan Türkiye’nin en büyük şehit askerler heykelinin açılışını yaptı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezindeki kütük ev önünde yapılan kardan heykeller soğuk havada yaklaşık 200 kamyon kar kullanılarak yapıldı. Yapımı yaklaşık 15 gün süren kardan Mehmetçik heykelleri Kafkas, Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan Üniversitelerinden gelen bir grup öğretim görevlisi tarafından tamamlandı.
 
Kardan şehit askerler heykelinin açılışını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Kars Valisi Türker Öksüz, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 14’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte çok sayıda protokol üyeleri ve misafirlerin katılımıyla yapıldı.
 
Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler açılıştan sonra şehit asker heykellerine karanfil bıraktı.
 
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 90 bin Mehmetçiğimizin anısına yapılan kardan şehitler heykelinin açılışını yaptıklarını söyledi.
 
Bakan Kasapoğlu, “Bundan 1004 yıl önce ecdadımız bu bölgede, vatanı bize emanet etmek için şehadete yürüdü. İşte biz bu şehadetin 104. Yıl dönümünde  onları minnetle yad etmek için bir aradayız. Biz bunu Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarımızın da işbirliğiyle, Kars halkıyla omuz omuza yürüyerek gelenek halinde getirdik. Bu geleneği İnşallah yarın omuz omuza yürüyerek devam ettirmiş olacağız”
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır'a kötü haber

Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır'a kötü haber

Almanya'da Naziler sokaklarda devriye geziyor

Almanya'da Naziler sokaklarda devriye geziyor

Üniversitedeki cinayet sonrası hükümet harekete geçti

Üniversitedeki cinayet sonrası hükümet harekete geçti

Anne, 3 yaşındaki oğlunu AVM'de cebine not bırakıp terk etti

Anne, 3 yaşındaki oğlunu AVM'de cebine not bırakıp terk etti

Başkan Erdoğan, Zeybekci'ye ilk talimatı verdi

Başkan Erdoğan, Zeybekci'ye ilk talimatı verdi

Başkan Erdoğan: İzmir’in dağlarında çiçekler açar

Başkan Erdoğan: İzmir’in dağlarında çiçekler açar

Türk Büyükelçiliği önünde sıraya girdiler

Türk Büyükelçiliği önünde sıraya girdiler

İran'da işler karıştı

İran'da işler karıştı
 

POPÜLER HABERLER

Payitaht Abdülhamid 69. bölüm fragmanı

Payitaht Abdülhamid 69. bölüm fragmanı

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA