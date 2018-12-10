Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Suudilerin verdiği karşılık hayal kırıklığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Fahrettin Altun, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili şüphelilerin iadesi talebini reddetmesini değerlndirdi.

"(Kaşıkçı cinayeti) Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosunun da bu suçun ortağı olduğu anlaşılmaktadır. Merhum Suudi gazeteci için adaletin uluslararası hukuk düzleminde aranması uluslararası toplumun çıkarına olacaktır. Türkiye’nin iade talebi, Suudi makamlarına 'Kaşıkçı cinayetini tüm detaylarıyla aydınlatmaya hazır olduklarını' dünyaya göstermek için bir fırsat sunmuştur. Öte yandan Kaşıkçı’nın katillerinin iadesini reddetmek, ancak Suudi Arabistan’ı cinayeti örtbas etmeye çalışmakla itham edenleri haklı çıkarır."