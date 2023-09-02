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Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanan paket Putin'e iletilecek! Tahıl Koridoru için 3 güvence

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Görüşmenin ana gündem maddesinin Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden uygulanması olacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin'e tahıl koridoru için öneri paketi iletmesi bekleniyor. Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanan pakete BM de onay verdi.

Akşam Gazetesi2 Eylül 2023 Cumartesi 08:54 - Güncelleme:
Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanan paket Putin'e iletilecek! Tahıl Koridoru için 3 güvence
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Başkan Erdoğan, pazartesi günü Soçi'de görüşeceği Rusya lideri Putin'e tahıl koridoru için öneri paketi iletecek. Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanan pakete Birleşmiş Milletler de onay verdi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden uygulanmasıyla ilgili edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'ndeki haberi şöyle:

Türkiye'nin desteğiyle BM'nin tahıl koridoru için hazırladığı paketin içeriği netleşti. Rus gemilerinin sigorta sorunu çözülecek, Rus bankaları SWIFT'e bağlanacak. Rus tahılı engelle karşılaşmayacak.

Başkan Erdoğan, pazartesi günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Görüşmenin ana gündem maddesi Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden uygulanması olacak. Diplomatik kaynaklardan edindiğim bilgiye göre Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın tahıl koridorundan çekilmesi sonrası önemli adımlar attı.

RUSYA'NIN TALEPLERİ

Bakanlık çözümü sağlamak için önemli bir trafik yürüttü. Bu kapsamda Rusya'nın taleplerini de kapsayan 5-6 maddelik bir paket hazırladı. Bu pakete BM de onay verdi. Bakan Hakan Fidan, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmelerde bu paketi de görüştü.

Diplomatik kaynaklar, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çıkmasına neden olan öncelikli 3 maddeye güvence verildi. Bunlar özetle şunlar:

* Rus gemilerine yönelik sigorta konusu çözüme kavuşturulacak.

* Rus bankaları ve finans kurumları uluslararası ödeme sistemi SWIFT'e bağlanacak.

* Rus tahıl ürünleri uluslararası pazarlara sevkiyatta engellerle karşılaşmayacak.

Konuştuğum kaynaklar, Rusya'nın BM'den somut adım atılmasını şart koştuğunu, konunun zamana yayılmasına karşı çıktığını anlattı. Rus tarafının, önceki anlaşmada da BM'nin bu konularda söz verdiğini, ancak sözünü yerine getirmediğini aktardığı bilgisine ulaştım.

Başkan Erdoğan'ın bu tutuma karşı, BM'den mektup götürmesi önem arz ediyor. Mektupta, güvencelerin yer aldığı ve Rus tarafını ikna edilmeye çalışıldığını öngörmek yanlış olmaz sanırım. Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiğine karşı, Rusların "somut adım" atılmasında ısrarlı olduğu ifade edildi. Hatta Rus tarafı özetle, "Afrika'nın yoksul ülkelerine 1 milyon ton tahılı Rusya ve Türkiye olarak gönderelim. Finansmanını da Katar sağlasın" önerisinde bulundu. Ancak Türkiye, BM ve Ukrayna'nın devre dışı bırakılmasına karşı çıktı. Öneriyi reddetti.

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