Türkiye, Kıbrıs Rum Kesiminin güneyinde Navtex ilan etti

Kıbrıs Rum Kesiminde yayın yapan Kathimerini'nin haberine göre Pazartesi günü Türkiye'nin Kıbrıs'ın güneyinde yapacağı tatbikat nedeniyle Navtex (Uluslararası denizcilik literatüründe seyir duyurusu) yayınlandığı açıkladı.

Rum medyasında tatbikatın Salı günü, 5. bloğun büyük bir bölümünde ve Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinin 6 bloğunun daha küçük bir bölümünde gerçekleşeceği ifade edildi.

Tatbikat Kıbrıs kara sularının dışında

Haberde Kıbrıs Rum hükümeti kaynaklarının Türkiye'nin seyir teleksini yayınlamadan önce Kıbrıs'ın onayını almadığı ve prosedürü ihlal ettiğini ileri sürdüğü ancak, söz konusu bölgede tatbikatların Kıbrıs kara sularının dışında gerçekleşeceği için ülkenin egemen haklarının ihlal edilmediği vurgulandı.