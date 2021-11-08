Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere: Türkiye ve Azerbaycan tek yumruktur

AA 8 Kasım 2021 Pazartesi 21:36 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 21:36

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğinde, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü nedeniyle "Azerbaycan Zafer Günü" kutlandı.

Törene, Büyükelçi Güldere, Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçisi Elmira Ahundova ve pek çok davetli katıldı.

Güldere, 44 günlük vatan muhaberesinde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, gaziler için şifalar dilediğini aktararak, "30 yıllık hasreti dindirmekle kalmayıp Ankara ile Bakü'yü kara yoluyla buluşturan tüm kahramanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Türkiye'yi, Azerbaycan'a desteğinden dolayı eleştirenler olduğunu ifade eden Güldere, "Türkiye ve Azerbaycan tarihte olduğu gibi tek millet, tek yumruktur. İki devletin 15 Haziran'da imzaladığı Şuşa Beyannamesi ebedi kardeşliğimizin yol haritası olarak bizlere her zaman rehberlik edecek." değerlendirmelerinde bulundu.

Güldere, kazanılan zaferin yeni sorumluluklar yüklediğini belirterek, "Zaman ileriye bakma, geleceği birlikte inşa etme zamanıdır. Kafkaslarda yeni bir sayfa açmak mümkün, artık bölgemiz çatışmalarla değil ortak projeler ve yatırımlarla anılabilir." ifadelerini kullandı.

Erivan'ın yapıcı ve cesur bir yaklaşım sergilemesi durumunda bölgenin kaderinin değişeceğini aktaran Güldere, "Bölgemizin enerjisi büyük, gelin bu enerjiyi yıkmak değil yapmak için kullanalım." dedi.

Ahundova ise 30 senedir her gün bu zaferi beklediklerini, Şuşa kurtarıldığı günün Azerbaycan halkının en mutlu günü olduğunu ve asla unutmayacağını belirtti.

Büyükelçi Ahundova, askerlere, şehitlere, gazilere ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, ayrıca moral ve siyasi desteğinden ötürü Türk halkına teşekkür etti.