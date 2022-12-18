İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2022 Pazar / 25 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6529
  • EURO
    19,7735
  • ALTIN
    1074.86
  • BIST100
    5214.29
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin kilit kavşağı! Sürücüler zor anlar yaşadı
Güncel

Türkiye'nin kilit kavşağı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

IHA18 Aralık 2022 Pazar 02:10 - Güncelleme:
Türkiye'nin kilit kavşağı! Sürücüler zor anlar yaşadı
ABONE OL

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, gece saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi kısaldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, gece saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da sis etkili oldu. Sürücüler oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürüp, sis farlarını yakarak trafikte ilerledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Kentte iki gündür görülen sisin öğlen saatlerine kadar etkisini yitireceği bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.